Adana'da bir eve kimyasal madde gönderildiği iddiası ADANA - Adana'da bir eve kargo ile gönderilen maddenin "potasyum ferrosiyanür" olabileceği iddiası üzerine inceleme başlatıldı.Merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'ndeki bir eve kargo ile gönderilen paketteki maddeden şüphelenenler, duru