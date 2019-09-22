Adana'da bıçaklı kavga ADANA - Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bacağından bıçakla yaralandı.Çukurova ilçesindeki bir halı sahaya arkadaşlarıyla futbol oynamaya giden Ahmet Güzel (18), tanımadıkları bir grupla "yan bakma" yüzünden tartışma yaşadı