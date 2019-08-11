Adana'da bıçaklı kavga: 2 yaralı Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.İddiaya göre, inşaat ustası Cengiz Yurt ile işçi Turgay Köroğlu arasında Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda, alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.Tartışm