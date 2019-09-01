ADANA - Adana’nın Pozantı ilçesine bağlı kırsaldaki Karakışlakçı Mahallesinde 10. Geleneksel Karakışlakçı Bal ve Çilek Festivali düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karakışlakçı okul bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, köylünün üretmesinin önemine değindi.

Karalar, "Biz de büyükşehir belediyesi olarak köylüyü ayakta tutmak, köylünün üretmesini sağlamak, vatandaşın sağlıklı sebze meyve ve ürün yemesi noktasında üzerimize düşeni yapmaya başladık.” dedi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da Karakışlakçı köyündeki üreticilerin damlama sistemiyle sulu tarıma geçerek mekanlarını çorak topraklardan, dikenli kevenlerden uzaklaştırdıklarını, yöreyi yemyeşil örtüye büründürerek Pozantı’nın görünmez bir kahramanı haline geldiklerini belirtti.

Karakışlakçı Mahalle Muhtarı Harun Yetkin ise mahallede 45 arıcının yaklaşık 13 bin kovana sahip olduğunu, bu yıl 120 ton bal üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Etkinlikte, katılımcılar çilek bahçesinden çilek toplayıp petek baldan süzme bal elde edilmesine şahitlik etti.



Törene Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan da katıldı.



