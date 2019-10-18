ADANA - Adana'da düzenlenen operasyonda iki kalaşnikof, iki pompalı tüfek ve 4 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekiplerce 31 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda iki kalaşnikof, iki pompalı tüfek ve 4 tabanca ile gümrük kaçağı 3 bin 600 paket sigara ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

27 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.