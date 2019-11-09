Adana'da arazi anlaşmazlığı cinayeti şüphelisi tutuklandı ADANA - Adana'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.Merkez Yüreğir ilçesinde, üç gün önce çıkan kavgada tabancayla Zeki Bahçe'yi (43) öldürdüğü, oğlu Mustafa Bahç