Adana'da aranan hükümlü yakalandı Polis, yolcu gibi bindiği minibüste 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı - Hükümlünün yanında bulunan ve üzerinden 20 gram esrar çıkan şüpheli de gözaltına alındı