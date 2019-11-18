ADANA - Adana'da "AFAD Gönüllülük Projesi" bilgilendirme seminerleri düzenlendi.
Adana'nın 10 ilçesinde düzenlenen seminerlerde, "AFAD gönüllülük sistemi, gönüllü faaliyetleri, yönetimi ve temel afet bilinci ile DASK" konularında bilgilendirme yapıldı.
Programlarda, katılımcılara depremde gönüllülerin yaptığı çalışmalar da anlatıldı.
Seminere kaymakamlar, belediye başkanları, AFAD personeli, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri, cami görevlileri, öğretmenler ve antrenörler katıldı.