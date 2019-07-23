ADANA (AA) - Adana'nın Yüreğir Belediyesince günde 2 bin 500 ihtiyaç sahibi kişiye yemeğin dağıtılacağı Güney Adana Aşevi açıldı.



Yüreğir ilçesinin Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde açılışı yapılan aşevine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve vatandaşlar katıldı.



Aşevinde inceleme yapan Vali Demirtaş ve Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, vatandaşlara yemek dağıttı.



Kocaispir gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim döneminde verdikleri vaadi yerine getirdiklerini söyledi.



Aşevinde günde 3 öğün yemek verileceğini belirten Kocaispir, "İhtiyaç sahibi insanlara ulaşmamız bakımından son derece önemli bir çalışmayı başlattık. Günlük 2 bin 500 kişiye inşallah buradan günde 3 öğün yemek vereceğiz. Daha sonra bu sayıyı kısmet olursa kısa bir süre içerisinde 5 bin yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



Amaçlarının Yüreğir'de aç ve açıkta kimsenin kalmaması olduğunu dile getiren Kocaispir, "Belediye olarak kamu vazifemizi yerine getiriyoruz ve inancımızın gereğidir. Bir aş evinin işletilmesi bizim açımızdan manevi anlamı olan bir faaliyet. Sadece buraya gelip yemek alan vatandaşlarımıza değil 2 tane aracımızla buraya gelemeyen vatandaşlarımıza da yemek götüreceğiz." ifadelerini kullandı.





