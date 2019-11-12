Adana'da 16 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir depoda yaklaşık 16 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşiloba Mahallesi Metal S