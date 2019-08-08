Adana'da 14 düzensiz göçmen yakalandı Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Pakistan, İran ve Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, ilçede uygulama yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.Ekipler minibüste yakaladıkları Pakistan, İran ve Afga