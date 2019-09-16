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Adana'da 13 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Seyhan ilçesinde 2006'da arazide yakılmış halde cesedi bulunan kişinin kimliği, özel ekibin yaptığı çalışma sonucunda mezarı açılarak 13 yıl sonra belirlendi - Cinayeti işlediği iddiasıyla gözaltına alınan eşi ve sevgilisi olduğu ileri sürülen kişi tutukl

Adana'da 13 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı
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Isparta Düğün Salonları

ADANA - Adana'da 13 yıl önce öldürülen kişinin kimliğinin tespit edilmesi üzerine cinayeti işlediği iddia edilen eşi ve sevgilisi olduğu ileri sürülen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 2006 yılında 50 yaşındayken kaybolan iki çocuk babası İbrahim V'nin Kayseri'de yaşayan ailesinin yeniden yaptığı başvuru üzerine araştırma başlattı.

Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip, 5 Ekim 2006'da Hadırlı Mahallesi'ndeki çöp döküm alanında belediye temizlik görevlisi tarafından bulunan ve kimliğinin tespit edilememesi üzerine kentteki kimsesizler mezarlığına defnedilen cesedin, İbrahim V'ye ait olabileceğini değerlendirdi.

Bunun üzerine mezarlık açılarak ceset kalıntısından ve İbrahim V'nin annesinden doku örneği alındı.

Yapılan inceleme sonucu mezarlığa defnedilen cesedin İbrahim V'ye ait olduğu tespit edildi.

- Eşi polisi yanlış yönlendirmiş

Ekip, yaptığı araştırmalarda, İbrahim V'nin karısı Fitnat V'nin (51), güvenlik güçlerine 8 Ekim 2006'da (cesedin bulunmasından 3 gün sonra) kocasının iş aramak için Kayseri'ye gittiğini ve o günden sonra kendisinden haber alamadığını belirterek kayıp başvurusunda bulunduğunu belirledi.

Kadının, 10 Ekim 2006'da verdiği ifadede de eşinin kendisini telefonla arayıp iş bulamadığını ve intihar edeceğini söylediği, 2010 yılında ise kocasının Mersin'de yaşadığını ve başka bir kadınla ilişkisi olduğunu bildirdiği yönünde ifade verdiği tespit edildi.

Ekip, elde ettiği bu bilgilerden şüphelenerek Fitnat V'yi takibe aldı.

Yaklaşık 3 ay süren araştırma sonucunda ekip, 2 çocuk annesi Fitnat V'nin eşinin cesedinin bulunduğu dönemde evli Serdar T. ile ilişkisi olduğu bilgisine ulaştı.

- Cinayete giden süreç

Ekip, Fitnat V. ile Serdar T'yi şüpheli sıfatıyla gözaltına alıp sorgulamak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Şüpheli Fitnat V. ile Serdar T'nin bir eğlence mekanında tanıştıktan sonra zaman zaman eğlenmek için buluştuğu, 5 Ekim 2006'daki görüşmenin ardından Serdar T'nin kadını evine bıraktığı, İbrahim V'nin bunu görmesi üzerine tartıştığı karısını darbettiği iddia edildi.

Daha sonra Serdar T'nin kadının azmettirmesiyle eve gidip kocası İbrahim V'yi 11 yaşındaki oğlu başka bir odada uyuduğu sırada 8 yerinden bıçakladığı, kadınla birlikte cesedi çarşafa sarıp araçla Hadırlı Mahallesi'ndeki çöp döküm alanına götürüp benzinle yaktıkları ileri sürüldü.

- Yanıltmak için ankesörlü telefonla arama yapmış

Şüpheli Serdar T'nin İbrahim V'nin ailesini ve güvenlik güçlerini yanıltmak için cinayetten 5 gün sonra maktulün memleketi Kayseri'ye gittiği ortaya çıktı.

Zanlının, buradan ankesörlü telefonla maktulün İstanbul'da yaşayan kardeşini cep telefonundan arayıp sesini değiştirerek kendisini İbrahim V. olarak tanıttığı belirlendi.

Serdar T'nin aynı tarihte Kayseri'den Fitnat V'nin cep telefonunu da ankesörlü telefondan aradığı tespit edildi.

Öte yandan, Fitnat V'nin 13 yıl boyunca kocasının emekli maaşıyla yaşamını sürdürdüğü ve 9 yıl önce Serdar T'nin sık sık kendisinden para istemesi üzerine görüşmeyi bitirdiği yönünde bilgiler elde edildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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