Adana'da 107 düzensiz göçmen yakalandı Adana'da polis ekiplerince, Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 107 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde düzensiz g