ADANA (AA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Demirtaş, mesajında, toplumsal birlikteliği sağlayan değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı bir bayramı daha hep birlikte karşılamanın mutluluğu içinde, tüm Adanalı hemşehrilerinin Kurban Bayramı'nı kutladığını belirtti.

Birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren, millet olma iradesini en üst düzeyde hissettiren, kırgınlıkları affettiren bayramların, köklü inanç ve kültür medeniyetlerinin en önemli değerlerinden olduğunu bildiren Demirtaş, "Umutların yeşerdiği, iyilik ve güzelliklerin filizlendiği bu bayram günlerini, el ele vermenin ve ortak değerlerimizi güçlendirmenin bir vesilesi olarak görmeliyiz." ifadesini kullandı.

Demirtaş, kurban ibadetinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Bizler büyük bir teslimiyet ve gönül huzuru içinde kurban ibadetimizi ifa edip kurbanımızı mazlum, mağdur ve yoksul kardeşlerimizle, komşularımızla, akrabalarımızla, dostlarımızla paylaşmanın sevincini yaşarken tüm İslam dünyasının da aynı huzur ve sevinci yaşamasını umut ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Kahraman gazilerimize minnet ve şükran duygularımı ifade ediyorum. İlimizde Kurban Bayramı’nın rahat ve huzur içinde geçmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını hatırlatırken, vatandaşlarımızın kesecekleri kurbanların kabul olmasını, bu güzel bayram günlerinin sevinçlere, mutluluklara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyor, Adanalı hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."