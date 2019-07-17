ADANA (AA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Türkiye Drone Şampiyonu Ali Atakan Mercimek'i makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Demirtaş, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 30 Haziran'da düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ikinci etabında şampiyon olan Ali Atakan Mercimek'i tebrik etti.

Vali Demirtaş, toplamda 4 etaptan oluşan Türkiye Drone Şampiyonası hakkında öğrenci Ali Atakan Mercimek'ten bilgi aldı.

Hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan dronelerle şampiyonada ter döken Mercimek'i kutlayan Vali Demirtaş, çocukların derslerdeki başarılarının yanı sıra çeşitli alanlarda da kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayan her türlü çalışmaya desteklerinin tam olduğunu ifade etti.





