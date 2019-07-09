ADANA (AA) - Sağlık Bakanlığınca kamu-özel sektör iş birliğiyle hayata geçirilen Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, deneyimli sağlık ekibi, teşhis ve tedavide kullanılan ileri teknolojilerin yanı sıra çamaşırhane hizmetlerinde de uluslararası standartlarıyla dikkati çekiyor.

Rönesans İşletme Hizmetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yürütülen çamaşırhane hizmetlerinin, uluslararası kabul görmüş Hohenstin Araştırma Enstitüsü tarafından verilen RAL sertifikasına sahip olduğu belirtildi.



Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çarşaftan, doktor önlüklerine ve ameliyathane örtülerine kadar bütün tekstil ürünlerinin, çipli takip sayesinde kontrol edilerek hijyen sağlandığı kaydedildi.

Kirli ve temiz çamaşırların golf araçlarla taşındığı ve elektronik cihazlardan geçirilerek temizliğe götürüldüğü hastanede, çamaşırhanenin 7 gün 24 saat hizmet verdiği bildirildi.

Hastane dışına çıkarılmak istenen tekstillerin çıkış̧ kapılarına getirildiğinde alarm çaldığı ve bu sayede güvenlik müdahalesiyle tekstillerin hastane dışına yetkisiz kişilerce çıkarılmasının engellendiği belirtildi.

Tekstillerin bölüme özgü tanımlanması, kullanım sıklığının belirlenmesi, kurum dışına çıkışının engellenmesi ve stok sayımlarının kolaylaştırılması gibi birçok avantaj sağlayan sistemin, etkin bir stok yönetimi sağlayarak tekstil maliyetlerinin azaltılmasına da imkan verdiği aktarıldı.