Adana mutfağı Akdeniz ülkeleriyle buluşacak

Adana mutfağını Akdeniz ülkeleriyle buluşturucak "3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" 4-6 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Adana mutfağı Akdeniz ülkeleriyle buluşacak
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Isparta Düğün Salonları

ADANA - Adana mutfağı ile Akdeniz ülkelerinin buluşacağı "3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" 4-6 Ekim'de düzenlenecek.

"Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla Adana mutfağını Akdeniz ülkeleriyle buluşturucak festivalin tanıtımı için bir restoranda toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Adana'nın geleneksel mutfağına ait mezelerden tatlılara, kebaptan sakatat ürünlerine kadar 30'a yakın yiyecek sergilendi.

Vali Mahmut Demirtaş, toplantıda yaptığı konuşmada, kentin tüm dinamikleriyle mevcut gastronomi potansiyelinin harekete geçirilmesi, yerel ve geleneksel mutfağının geleceğe taşınması için en büyük adımı geçmiş yıllarda attıklarını söyledi.

"Konuklarımız tam anlamıyla bir şölen yaşayacaklar"

Festivalin geçen yıl uluslararası boyuta taşındığını ifade eden Demirtaş, "Festivalimizde bu yıl tüm konuklarımızı 'Büyük Akdeniz Şöleni'nde buluşturacağız. İddia ediyoruz ki konuklarımız ömürleri boyunca unutamayacakları bir lezzet şölenine tanıklık edecek. 4-6 Ekim'de Adana Merkez Park'ta, kelimenin tam anlamıyla bir şölen yaşayacaklar." dedi.

Demirtaş, Adana'nın malzeme çeşitliliği, kalitesi ve zenginliğiyle, geleneksel Türk mutfağının önemli merkezlerinden biri konumunda olduğunu belirtti.

Yerel mutfağın değerlerini koruyarak bugüne adapte etmenin ve geleceğe taşımanın yoğun gayretinde olduklarını ifade eden Demirtaş, şunları kaydetti:

"Bu yıl festivalimizde, 'Büyük Akdeniz Şöleni' sloganına uygun olarak Akdeniz havzasında yer alan ülkelerden KKTC, İtalya, Malta, Lübnan ile Fas'tan konuklarımız da yer alacak ve festival süresince geleneksel yemeklerini tanıtacakları stantlar açacak. Fransa, İspanya, Yunanistan, Arnavutluk, Tunus ve Bosna Hersek'ten festivalimize katılacak şefler ise gastro şovlarla festivalimize renk katacak. Ayrıca Akdeniz havzası dışından Güney Kore ve Endonezya da açacakları stantlarla kendi ulusal lezzetlerini, lezzet tutkunlarının beğenisine sunacak. Adana'da, Uzak Doğu’dan Akdeniz'e eşsiz bir lezzet şölenine ve festivale katılan ülkeler arasında kurulan dostluk köprüsüne hep birlikte tanıklık edeceğiz."

Adana'nın gastronomi kenti olması çalışmaları

Demirtaş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında Adana'nın gastronomi kenti olarak tescillenmesi ile 32 ürüne ilişkin coğrafi işaret alınması çalışmalarına değindi.

Bu önemli adımlarla Adana'nın gastronomi turizmine dair potansiyelini daha üst seviyelere çıkaracaklarını ifade eden Demirtaş, lezzet festivali, gastronomi kent ve coğrafi işaret başvuruları başta olmak üzere gerçekleştirdikleri tüm proje ve çalışmalarla kenti önemli bir gastronomi destinasyonuna dönüştüreceklerini belirtti.

Demirtaş, festivalde, Çin'e ait "tek şişte en uzun et pişirme" rekorunu kırma denemesi de yapılacağını kaydetti.

Turist sayısı arttı

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da düzenlenen karnaval ve festivallerin kentin tanıtımına önemli etkisi olduğunu, Adana'ya yaklaşık 1 milyon turistin gelmeye başladığını belirtti.

Programa, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ile resmi kurum yöneticileri ve davetliler katıldı.

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