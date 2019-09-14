ADANA - Adana merkezli 4 ilde tefecilik yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaptığı iddia edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana, İstanbul, Kocaeli ve Mersin'de tefecilik yöntemiyle vatandaşları yüksek faizle borçlandırdıkları, borcunu ödeyemeyenleri tehdit ve darbederek zorla senet imzalattırdıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 10 zanlı gözaltına alınırken, 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler Adana Adli Tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.