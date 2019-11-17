ADANA - Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, özel bir spor kulübünü ziyaret ederek sporcularla bir araya geldi.

Aktaş, kentte faaliyet gösteren Şampiyon Spor Kulübü'nü ziyaretinde kick box öğrencileri tarafından alkışlarla karşılandı.

Faaliyetleri hakkında kulüp yöneticisi ve antrenör Hakan Şaheden'den bilgi alan Aktaş, öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi.

Gençleri geleceğin teminatı olduğunu hatırlatan Aktaş, "Bizim amacımız, gençlerin sportif faaliyetlerle uğraşmasını sağlamak. Bu nedenle bu tür kulüplerin her zaman yanındayız. Sizleri desteklemek istiyoruz. Emniyet güçleri olarak sporcunun her zaman arkasında destekçisi olacağız." diye konuştu.

Ziyarette Aktaş'a üzerinde adı yazılı forma hediye edildi.