Adana Devlet Tiyatrosu üç oyunla perdelerini açacak ADANA - Adana Devlet Tiyatrosu (ADT) 2019-2020 sezonunda perdelerini, üç yeni oyunla açacak. ADT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cengiz Toraman'ın kaleme aldığı, Halil Akarsu'nun yönettiği "Rüstem Oğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi&quo