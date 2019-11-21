ADANA - 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün 30. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Adana Çocuk Hakları Festivalinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Festival komitesinin açıklamasına göre, Yenilikçi Atılım Projeleri (YAP) Derneği, Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Atlas Çocuk ve Gençlik Hakları Derneği, Adana Kadın ve Çocuk Hakları Derneği, Adana Down Sendromu Derneği, Hayat Paylaştıkça Güzel Sosyal Medya Kulübü tarafından Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde, tiyatro gösterileri ve çocuklara yönelik etkinlikler organize edildi.

Çocuk hakları günüde çocuklar gönlünce eğlenirken ailelerin de bilinçlenmesi amacıyla programlar düzenlendi.

Festival ihtiyaçlarının büyük kısmının komite tarafından karşılandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"19 Kasım Salı günü yetişkinler için Çocuk Hakları Seminerini düzenledik. 20 Kasım Çarşamba günü de davetli kurumların açtığı stant alanlarında boyama atölyelerinden geleneksel oyunlarımıza, robotik kodlamadan sanal gerçekliğe ve arıtılmış gerçekliğe, karaokeden planeteryum animasyona birçok çocuk atölyesi yapıldı. Yine davetli kurumların desteği ile çocuk dansları, çocuk şiirleri ve çocuk şarkıları gibi çocukaların hep sahnede olduğu performanslarla çocuk hakları şenliğimizi zenginleştirerek halkımıza sunduk. Bu yıl birincisini düzenlediğimiz festivale aktif katkı sunmamasına rağmen festivali sahiplenmeye yönelik girişimler bizi üzdü. Ailesinden, işinden gücüden feragat eden festival komitesi olarak bizler şehrimizin çocuklarına adadığımız bu anlamlı festivali korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. Adana Çocuk Hakları Festivali’ni şahsi veya kurumsal çıkarı için kullanmaya kalkışacaklara gerekirse yasal haklarımızı da kullanacağımızı buradan hatırlatmak isteriz. Son olarak halkımızın yoğun ilgisi için ve festivaller şehri Adana’ya yeni bir festival kazandırdığımız için mutluyuz."