ADANA - Adana Barosunda staj dönemlerini tamamlayan 9 stajyer avukat törenle ruhsatlarını aldı.

Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt avukatlar salonunda yapılan Avukatlık Ruhsatı töreninde konuşan Baro Başkanı Veli Küçük, mesleğe yeni adım atan genç meslektaşlarına başarılı, uzun, kazançlı bir meslek hayatı dileyip tavsiyelerde bulundu.

Avukatların çok ağır şartlar altında mesleklerini ifa etmeye çalıştıklarını örneklerle anlatan Küçük, avukatlığın 3 bin yıllık geçmişe sahip kamusal yönü olan kutsal bir meslek olduğunu belirtti. Yeni avukatlardan meslek etiğine uymalarını isteyen Küçük, ''Meslek etiği ve meslek kurallarına bağlı kalmanız sizlerin başarılı olmanızda önemli rol oynayacaktır.'' dedi.

Konuşmaların ardından toplu halde yemin eden genç avukatlara ruhsatları verildi. Cübbeleri ise yanlarında staj yaptıkları avukatlar tarafından giydirildi.

