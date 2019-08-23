ADANA - Adana Barosu’nda, staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 22 stajyer avukat, toplu yemin edip ruhsatlarını aldı.

Adana Adliyesi Konferans Salonu’ndaki törende konuşan Baro Başkanı Veli Küçük, genç avukatların başarılı birer meslektaşları olacağına inandığını belirtti.

Genç avukatlara bazı nasihatlerde bulunan Küçük, "Hukuksal etkileşim içerisinde olduğunuz kişilerle üst düzey empati çabasıyla hareket ederek, özgüven ile mesleğinizi yürütünüz. Hak ve özgürlük yolunda pusulanız hep adalet olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Adana Barosu’na katılan yeni avukatlar topluca yemin ederek, avukatlık ruhsatlarını aldı.

