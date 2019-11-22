Adana Barosu’na 7 avukat daha katıldı ADANA - Adana'da, staj dönemini başarıyla tamamlayan 7 avukata ruhsatları verildi.Baro Başkanı Veli Küçük, Adana Adliyesi'ndeki törende, genç avukatlardan baronun çalışmalarında ve komisyonlarında aktif bir şekilde görev almalarını beklediğini sö