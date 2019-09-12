ADANA - Adana Büyükşehir Belediyesince gerçekleşecek 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'de Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülü Zuhal Olcay ve Zülfü Livaneli'ye verilecek.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, 23-29 Eylül tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak festivalin onur ve emek ödüllerinin sahipleri açıklandı.

Festival kapsamında düzenlenecek törenlerde, Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri oyuncu ve müzisyen Zuhal Olcay ile yönetmen, yazar, senarist, besteci Zülfü Livaneli'ye verilecek.

Etkinlik kapsamında, bu yıl ilk kez düzenlenecek Orhan Kemal Emek Ödüllerini ise makyaj sanatçısı Derya Ergün ile görüntü yönetmeni Erdoğan Engin, alacak.

Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri, 28 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek Altın Koza Ödül Töreni'nde, Orhan Kemal Emek Ödülleri ise 23 Eylül Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek açılış toplantısında sahiplerine verilecek.







