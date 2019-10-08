BRÜKSEL - Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonuna ilişkin, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde siyasi çözümü desteklediğini yineledi.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijcancic, günlük basın toplantısında AA muhabirinin "Türkiye'nin olası bir operasyonla Suriye'de güvenli bir bölge oluşturarak 2 milyon Suriyeli'yi geri gönderme planına ilişkin AB'nin görüşü nedir?" sorusunu yanıtladı.

Kocijcancic, "AB, Suriye'de sürdürülebilir çözümün askeri değil, BM kararları uyarınca özgün bir siyasi dönüşüm süreciyle sağlanabileceğini düşünüyor." açıklamasında bulundu.

Düzensiz göçmenlerin Suriye'ye sadece gerekli koşullar oluştuktan sonra tekrar gönderilebileceğini kaydeden Kocijcancic, "Mevcut durum bu koşulların oluşmadığına işaret ediyor." diye konuştu.

"AB tam olarak ne istiyor?"

Açıklama üzerine AA muhabiri tekrar söz alarak, "Anladığım kadarıyla AB mültecilerin Avrupa'ya gelmesini istemiyor. AB, aynı zamanda, mevcut koşullar altında mültecilerin Suriye'ye geri gönderilmesini de desteklemiyor. Türk hükümeti, AB'nin Türkiye'de bulunan 4 milyon mülteci için yeterli yardımı sağlamadığını savunuyor. AB, güvenli bölge oluşturmayı amaçlayan olası operasyona da mesafeli yaklaşıyor. Bu durumda anlamakta güçlük çekiyorum, AB tam olarak ne istiyor?" sorusunu yöneltti.

Kocijcancic, bu soruya karşılık olarak AB'nin tutumunun çok net olduğunu ve Birliğin BM nezdindeki siyasi süreci desteklediğini tekrar ifade etti.

Türkiye'nin çok yüksek sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Kocijcancic, AB'nin de buna karşılık Türkiye dahil Suriye'nin komşularına "daha önce hiç görülmemiş miktarlarda yardım" sağladığını savundu.

Bu çerçevede Türkiye'ye 6 milyar avro tahsis edildiğini ifade eden Kocijcancic, uzun vadeli projelerle bu miktarın 2025'e kadar Türkiye'deki Suriyeli düzensiz göçmenlere destek sağlayacağını belirtti.