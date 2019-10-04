Abe, Kuzey Kore lideriyle ön koşulsuz görüşmek istiyor

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yüz yüze görüşmeye hazır olduğunu, bunun için fırsatları değerlendireceğini ifade etti.

Abe, Kuzey Kore lideriyle ön koşulsuz görüşmek istiyor
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ön koşulsuz görüşmek istediğini belirtti.

Abe, Japon parlamentosu Diet'in açılışında yaptığı konuşmada, "Başkan Kim Jong Un ile herhangi bir ön koşul olmadan yüzleşmeye kararlıyım." ifadesini kullandı.

Daha önce Kim ile görüşmek için nükleer silahsızlanma ve Kuzey Kore'nin 1970'li ve 1980'li yıllarda kaçırdığı Japon vatandaşları konularında ilerleme sağlanmasını ön koşul olarak öne süren Abe, Kim ile koşulsuz görüşmeye hazır olduğunu, bunun için fırsatları değerlendireceğini belirtti.

Abe, Kuzey Kore'nin önceki gün yeni bir balistik füze denemesiyle ilgili olarak da, "Halkımızın güvenliğini korumak üzere ABD ve uluslararası toplum ile yakın iş birliği içinde olacağız." açıklamasını yaptı.

Japon Başbakanı, konuşmasında, geçmişten farklı olarak Güney Kore'yi, Kuzey Kore'den kaynaklanan nükleer ve füze tehdidine karşı iş birliği yapacağı ülkeler arasında saymaması dikkati çekti.

Güney Kore'nin Japonya'dan II. Dünya Savaşı ve öncesindeki işgal ve sömürge dönemiyle ilgili, anlaşmalarla ödenmiş olanlar dışındaki tazminat taleplerine son vermesi gerektiğinin vurgulayan Abe, "Güney Kore önemli bir komşusuz. Seul yönetimine iki ülke arasında uluslararası hukuk çerçevesinde verilen sözleri tutması çağrısı yapıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zorla çalıştırılan Koreli işçiler

Japonya'nın 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'ndaki sömürge yönetimi döneminde zorla ve ücretsiz olarak çalıştırıldıkları işçilerin ve yakınlarının Güney Kore'de açtığı davalarda çok sayıda Japon şirketi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Japonya, Güney Kore ile 1965'te diplomatik ilişkilerin normalleşmesi için yürütülen görüşmelerin ardından imzalanan anlaşmayla Güney Kore'ye aktarılan hibe, bağış ve kredilerin "savaş tazminatı" niteliğinde olduğunu ve anlaşmayla tazminat konusunun kapandığını ileri sürüyor.

Güney Kore ise insanları sömürge yönetimi altında zorla çalıştırmasının insanlığa karşı suç olduğunu, haksızlığa uğrayanların yargı önünde haklarını aramasının iki ülke arasında imzalanan anlaşmalarla sınırlanamayacağını savunuyor.

Kuzey Kore'nin kaçırdığı Japon vatandaşları

Kuzey Kore'nin 1970 ve 1980'lerde kaçırdığını iddia ettiği Japon vatandaşlar, iki ülke ilişkilerini geçmişten bu yana en fazla etkileyen konulardan birisi. Japonya, vatandaşlarının Kuzey Kore ajanları tarafından kaçırılarak alıkonulduğuna inanıyor. Pyongyang yönetiminin bu kişileri, Kuzey Koreli istihbaratçılara Japonca öğretmeleri ve onları casusluk için eğitmeleri için kullandığı iddia ediliyor.

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