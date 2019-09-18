İSTANBUL - Abdi İbrahim’in Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcılığı görevine Köksal Ülgen getirildi.



Abdi İbrahim açıklamasına göre, İyileştirme yolculuğunu 107 yıldır sürdüren, Türk ilaç sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli şirketi Abdi İbrahim, yeni coğrafyalara açılma stratejileri doğrultusunda kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.



Uluslararası pazarlarda etkinliğini artırmayı merkezine alan ve faaliyet gösterdiği ülkelerdeki sürdürülebilir büyümesine çeviklik kazandırmak isteyen Abdi İbrahim, Türkiye Uluslararası Pazarlar organizasyonunu yeniden yapılandırarak, Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcılığı görevine Köksal Ülgen'i getirdi.



Açıklamada verilen bilgilere göre, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümündeki lisans eğitiminin ardından Koç Üniversitesi’nde MBA programını tamamlayan Köksal Ülgen, kariyerine Eczacıbaşı İlaç’ta başladı.

Daha sonra sırasıyla Eczacıbaşı-Zentiva İlaç’ta Kıdemli Lisans Satış Müdürü, Zentiva İlaç ve ardından Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler’de Strateji ve İş Geliştirme Departmanı Müdürü, Teva İlaç’ta İş Geliştirme ve Lisans Satış Direktörü, Pharmactive İlaç’ta Genel Müdür olarak çalıştı.

Ülgen son olarak ise Mustafa Nevzat/Amgen İlaç’ta İş Geliştirme, Uluslararası Pazarlar ve Ar-Ge’den sorumlu Kıdemli Direktör olarak görev alıyordu.



