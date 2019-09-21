ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yapacağı görüşme öncesinde Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan'daki Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıların ardından İran ulusal bankasına yaptırım uyguladıklarını açıklayan Trump, "Bu yaptırımlar, şimdiye kadar bir ülkeye uygulanan en büyük yaptırımlar. Bu yaptırımlar, doğrudan en üst düzey yöneticilerini hedef alacak." ifadesini kullandı.

İran'a yönelik herhangi bir askeri müdahalede bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Trump, "ABD, her zaman hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran'ın şu anda pratikte "beş parasız" olduğunu kaydederek, "Aslında problemi çok kolay çözebilirlerdi. Yapmaları gereken tek şey terörle yollarını ayırmaktı. Bildiğiniz gibi, İran dünya üzerinde terör yapan ve teröre destek veren ülkeler arasında bir numara." diye konuştu.

Hazine Bakanlığından açıklama

ABD Hazine Bakanlığı da getirilen yaptırımlara ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin terörle mücadele yetkisi kapsamında, yaptırımların, İran Merkez Bankası, İran Ulusal Kalkınma Fonu ve İran'ın askeri alışverişlerinin finansal transferleri için kullanılan Etemd Tejarate Pars adlı şirketi kapsadığını açıkladı.

Açıklamada, İran Merkez Bankasının, İran Devrim Muhafızlarına, bu orduya bağlı Kudüs Gücü'ne ve "terörist bağlantılarına" milyarlarca dolar sağladığı vurgulandı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin de getirilen yaptırımlara ilişkin, "İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik küstah saldırısı kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Mnuchin, bu yaptırımlarla birlikte İran'ın tüm fonlarının kesileceğini söyledi.