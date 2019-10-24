BRÜKSEL - ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Türkiye'yle ilişkilerin nasıl geliştirileceğine ilişkin hem NATO hem de ikili ilişkiler kapsamında çaba sarf edilmesi gerekiyor. Bu yönde çalışmalar yürütmeye devam etmeliyiz." dedi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel’de bulunan Esper, German Marshall Fund adlı düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

Türkiye'nin NATO müttefikliği bağlamında "yanlış bir yolda ilerlediğini" savunan ve bunun üzücü olduğunu ifade eden Esper, "Hep beraber Türkiye'yle ortaklığımızı güçlendirmek için çalışmalıyız ve Türkiye'nin eskide olduğu gibi güvenilir ve güçlü bir müttefik olmasını sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"İlişkiler iyileştirilmeli"

Esper, "Türkiye'yle ilişkilerin nasıl geliştirileceğine ilişkin hem NATO hem de ikili ilişkiler kapsamında çaba sarf edilmesi gerekiyor. Bu yönde çalışmalar yürütmeye devam etmeliyiz. Türkiye'de doğru insanlarla irtibata geçip ilişkileri geliştirmeliyiz. Bu çerçevede askeri ilişkiler büyük önem taşıyor. Buradan başlayabiliriz." diye konuştu.

ABD'nin Barış Pınarı Harekatı'nı engellemek için girişimlerde bulunduğunu ancak Türkiye'nin bu konuda başından beri kararlı olduğuna işaret eden Esper, "Türkiye biz 2014'te SDG (YPG/PKK) ile ortaklık kurduğumuzda da rahatsızlığını dile getirmişti. Bölgede iki operasyon da gerçekleştirdiler. O yüzden Türkiye'nin kararlılığı şaşırtıcı değil." dedi.

Esper, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO'ya 1952'de üyeliğinden beri çok iyi bir müttefik olan Türkiye'yle savaşa girilmesi söz konusu değil. Kürtlerle (YPG/PKK) anlaşmamız DEAŞ'ı yenmeye yönelikti. Onlara hiçbir zaman otonom bir devlet kurmalarına yardımcı olma ya da Türklere karşı koruma sözü vermedik. Bunlar da acı gerçekler."



