ANKARA - ABD ve Türkiye arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşma için yapılan görüşmeler sırasında ABD tarafının sürekli YPG/PKK'lılarla temas halinde olduğu, terör örgütüyle güvenli bölgeden çekilmeleri hakkında lojistik konuları konuştukları belirtildi.

ABD'li bir üst düzey yetkili, Pence ile beraber Ankara'ya gelen Amerikalı gazetecilere Washington'a dönüşte görüşmenin içeriği hakkında bilgi verdi.

ABD'li yetkilinin aktardığına göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 4 saatten fazla süren görüşmeler boyunca Amerikan tarafı sürekli terör örgütü PKK/YPG mensuplarıyla temas halinde kaldı.

Bu temas sırasında Amerikalılar YPG'lilere tam olarak nereden çekilecekleri gibi spesifik lojistik detayları sordular. Ayrıca, ABD tarafı PKK/YPG'lere Türkiye içine yaptıkları havan topu atışlarını durdurmalarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Barış Pınarı Operasyonu'na ara vereceğiz, bu bir ateşkes değil." açıklamasını değerlendiren ABD'li üst düzey yetkili, Çavuşoğlu'nun sözlerini Türkçe ve İngilizcedeki "anlamsal farklılıklara" bağladı. Ara vermenin ateşkes anlamına geldiğini söyleyen ABD'li yetkili, "Anlaşma ortada." dedi.

Amerikalı yetkilinin verdiği bilgiye göre, ABD tarafı, Türk ve ABD heyetlerinin planlanandan uzun süren görüşmesinde anlaşmanın gerçekleşeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözüyle anladı.

Konuşmalar sırasında Erdoğan bir ara YPG'nin çekilmesinin ne kadar süreceğini sordu. ABD'li yetkili, heyetin bu soruyu anlaşmaya varılacağına dair bir sinyal olarak gördüğünü söyledi.

ABD heyetinden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan bir gün önce Ankara'ya geldiklerinde Türkiye ile üzerinde uzlaşmak istedikleri metnin taslağını ortaya çıkarmak için Türk yetkililerle görüşmeler yaptı.

Türk tarafı ile çalışmalar sonucu ortaya çıkan metni Pence de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmeden önce gözden geçirdi. Pence ve Pompeo metin üzerinde çalıştı. Bazı değişiklikler yapıldıktan sonra metne son hali verildi.

Amerikalı üst düzey yetkilinin anlattığına göre, ABD heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabulü sırasında duygusal anlar yaşandı. Heyetlerarası görüşmede Türk tarafı harekat sırasında Türkiye'nin şehitlerini gündeme getirdi. Pence de bu sırada masanın Amerikan tarafında daha önce orduda görev yapmış kişiler bulunduğunu söyleyerek, Erdoğan ve Türkiye'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Amerikan heyeti Ankara'dan ayrıldıktan sonra Pence uçakta ABD Kongresi'nin etkili isimlerini aramaya başladı. Pence, Kongre'de aralarında Demokrat Partililerin de olduğu konuyla ilgili komitelerin başkanlarıyla görüştü.

Türk ve Amerikalı heyetler arasındaki görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı 9 Ekim tarihli mektubun gündeme gelip gelmediği de ABD'li yetkililere soruldu. ABD'li üst düzey yetkili mektup konusunun konuşulmadığını aktardı.