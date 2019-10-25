'ABD helikopter motoru için lisans vermezse kendi motorumuzu kullanırız'

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Şeker, ATAK helikopterinin ABD menşeli motoruyla ilgili, "ABD'den ihracat lisansıyla ilgili olumsuz bir yanıt gelirse alternatif planlarımız var. Çok önceden helikopter motoru üretme çalışmamıza başladık." dedi.

'ABD helikopter motoru için lisans vermezse kendi motorumuzu kullanırız'
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Isparta Düğün Salonları

İSLAMABAD - Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, Defence Port Turkey savunma sanayii fuarı için geldiği Pakistan'da, savunma alanında Pakistan'la yürütülen iş birliğini AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye ile Pakistan arasında 30 ATAK helikopterinin satışı için sözleşme imzalandığını hatırlatan Şeker, helikopteri satarken ABD menşeli motor için bir ihracat lisansı alınması gerektiğini söyledi.

Şeker, lisansın alınmasıyla ilgili sürecin geciktiğine vurgu yaparak, "ABD makamlarına ihracat lisansı almak için başvurduk. Beklentimiz daha hızlı tamamlanmasıydı ancak gecikti. Bizim bu konuda takibimiz sürüyor, Pakistanlı dostlarımız da anlayış gösteriyor. Lisans çıkar çıkmaz hızlı bir şekilde helikopterleri Pakistan'a teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Şeker, lisans çıktığı andan itibaren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TAI) aylık üretim hızıyla kısa sürede helikopterleri teslim edebileceğini dile getirdi.

Türkiye'de helikopter motoru üretme çalışmalarının da bulunduğuna dikkati çeken Şeker, ABD'den ihracat lisansıyla ilgili olumsuz bir yanıt alınması halinde yerli motora yöneleceklerinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Lisansla ilgili olumsuz bir yanıt alırsak alternatif planlarımız hazır. Çok önceden helikopter motoru üretme çalışmamıza başladık. Türk Motor Sanayii (TEI) firmamız bu çalışmayı yürütüyor. Bir mesafe alındı ve çekirdek motor üretildi. Denemeleri yapılıyor. İlla ki ABD ya da yabancı bir kaynağa mecbur değiliz, lisans çıkmazsa kendi yolumuza devam ederiz. Çözümlerimiz hazır."

ABD menşeli motorun ihracat lisansının çıkmaması halinde B planı olarak yerli motor kullanımının ihtimaller arasında olduğunu belirten Şeker, "Motorun denemelerini yapıyoruz. Sertifikasyon süreçlerini saymazsak beklentimiz iki yıl içinde hazır hale gelmesi. Lisansla ilgili olumsuz bir yanıt alırsak B planımızı devreye sokar, oradan devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan savunma sanayii Türk şirketlerin radarında

Şeker, Türkiye ile Pakistan arasındaki savunma sanayii iş birliğine de işaret ederek, Türk şirketlerinin Pakistan'da yürüttüğü ve talip olduğu projeleri anlattı.

Pakistan'ın bir tank modernizasyonu projesi olduğunu söyleyen Şeker, "Pakistan'ın Al-Khalid 2 tanklarının modernizasyonu projesiyle ilgileniyoruz. Hem Roketsan zırhları hem Aselsan silah ve elektronik sistemlerinin uygulanabilmesi için ilgilendiğimiz bu projede adaylardan biriyiz." ifadelerini kullandı.

Şeker, Aselsan'ın Yazılım Tabanlı Telsiz projesinin Pakistan'da uygulanması için görüşmelerin de sürdüğünü hatırlatarak, "STM şirketimizin de yürüttüğü bir denizaltı modernizasyon projesi var. Agosta sınıfı denizaltıların modernizasyonu yapılıyor. Yeni bir denizaltı sınıfının modernizasyonuyla ilgili görüşmeler ise sürüyor." diye konuştu.

Türkiye'nin de Pakistan'dan askeri eğitim uçağı aldığını da anımsatan Şeker, bu uçakların üretildiği fabrikada TAI mühendislerinin çalıştığını sözlerine ekledi.

Behlül Çetinkaya

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