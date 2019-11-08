Anadolu Ajansı'nın (AA), Türkiye'nin terör örgütü PKK ile 35 senedir sürdürdüğü mücadelede önemli bir yeri olan Barış Pınarı Harekatı'nı anlattığı "Türkiye'nin Terörle Mücadelesinde Barış Pınarı Harekatı" kitabı, ilk kez TÜYAP Fuarı'nda okuyucu ile buluştu.

Sahasında yetkin uzmanların katkılarıyla hazırlanan kitapta, grafikler eşliğinde, terör örgütü PKK'nın kuruluşu, yapılanması, eylemleri, Türkiye'nin sınır güvenliği, Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriyelilerin güvenli dönüşüne yöneltilen tehditler ve Türkiye'yi Fırat'ın doğusuna harekat düzenlemeye sevk eden süreç anlatılıyor.

Kitabın ön sözünü yazan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Türkiye'nin, güney sınırında 9 yıldır süren iç savaşın başından bu yana Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğini belirtti.

Bu anlamda uluslararası girişimlere de öncülük eden Türkiye'nin, bölücü terör örgütleri DEAŞ ve YPG/PKK'ya karşı düzenlediği harekatlarla sınırında terör kuşağı oluşturulmasına izin vermeyeceğini gösterdiğini ifade eden Kazancı, Türkiye'nin, sınırının üçte birinde devam eden YPG/PKK tehdidini de sona erdirmekte kararlı olduğunu her fırsatta vurguladığını kaydetti.

Kazancı, 3 milyon 600 binden fazla "geçici koruma" statüsündeki Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'nin, bir güvenli bölgenin tahsis edilmesine de imkan verecek Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını hatırlatarak, yoğun diplomasi faaliyetleri neticesinde ve Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde gerçekleştirilen harekatın, azami ölçüde sivil hassasiyeti gösterilerek sürdürüldüğünü vurguladı.

Sahada terör örgütüne karşı hızla ilerleme kaydedilirken, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile vardığı mutabakatların, siyasi başarı olarak tarihe geçtiğini belirten Kazancı, şu ifadeleri kullandı:

"Kitap, PKK terörünün Türkiye ve Suriye'deki yapılanması, Türkiye'nin sınır güvenliği, Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriyelilerin güvenli dönüşüne yöneltilen tehditleri ve Türkiye'yi Fırat'ın doğusuna harekat düzenlemeye sevk eden süreci anlatıyor. Başarılı harekatın gelişiminin özetini de içeren kitap, Türkiye'nin bölgenin geleceği için vardığı tarihi mutabakatları da kayda alıyor. Çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

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