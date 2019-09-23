AA'nın '17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi' başladı

AA, Polis Akademisi ve TİKA iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak uluslararası operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla İngilizce düzenlenen "17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı.

AA'nın '17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi' başladı
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ve İngilizce dilinde düzenlenen "17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı.

Etiyopya, Suriye, Hırvatistan, Afganistan, Gürcistan, Kolombiya, Myanmar, Nijerya, Ukrayna, Cezayir, Pakistan, Filistin, Ürdün, Filipinler, Azerbaycan'dan 23 katılımcının eğitim göreceği 17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin açılış töreni Polis Akademisinin Anıttepe yerleşkesinde düzenlendi.

Törende, TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli, Polis Akademisi Hizmet İçi Eğitim Koordinatör Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Leman Kayalar, AA Haber Akademisi Eğitim Müdürü Cihangir İşbilir ile katılımcılar yer aldı.

Dersler ilk yardımdan suda hayatta kalmaya kadar uzanıyor

Açılışta konuşan Polis Akademisi Hizmet İçi Eğitim Koordinatör Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Leman Kayalar, 15 ülkeden 23 katılımcıyı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek eğitimlerde ilk yardım, yanıklar, toplumsal olaylar, kurşun geçirmez ekipman, gaz maskesi kullanımı, sığınmacılar, mülteci kampları, olağanüstü hallerde nasıl davranılması gerektiği gibi konularda dersler verildiğini söyledi.

Kayalar, derslerde bilgi teknolojileri, iletişim güvenliği, yakın savunma taktiği, suda hayatta kalma ve kurtarma eğitimi, pusu, intikal, gece baskınları gibi durumlarda neler yapılması gerektiği ve haberlerin nasıl sunulacağı konularının da işlendiğini anlattı.

TSK tarafından da rota belirleme, harita okuma, hava ve deniz operasyonları, savaş teorisi gibi alanlarda da eğitim verildiğinin altını da çizen Kayalar, TİKA ve AA'nın yanı sıra eğitimlere katkı sunan AFAD'ın desteğiyle yürütülen eğitime katılanlara başarılar diledi.

- "Bir fotoğraf dünyayı değiştirebilir"

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli, Türkiye'nin dış kalkınma yardımlarını yürüten TİKA'nın, dünyanın 59 ülkesinde 61 ofisiyle faaliyet gösterdiğini belirtti.

Sağlık, kültür, altyapı ve restorasyona kadar birçok alanda faaliyet gösteren TİKA'nın eğitim programlarına da önem verdiğinin altını çizen Tanyeli, şöyle devam etti:

"Bunların içinde de en önemli yeri AA ve Polis Akademisi ile iş birliğinde yürüttüğümüz 'Savaş Muhabirliği Eğitimi' geliyor. Çünkü savaş ve çatışma koşullarının bire bir aynısının canlandırıldığı bir senaryoda sizlerin mesleğinizi icra etmenizi ve yetkinliklerinizi artırmayı amaçlıyoruz. Özellikle Suriye savaşında gördük ki bir fotoğraf, bir imaj dünyayı değiştirebilir."

"Bu eğitim kapsam ve kalite bakımından dünyada tek"

AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir de AA'nın 17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin ana ortakları TİKA ve Polis Akademisinin yanı sıra AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile de iş birliği içinde düzenlendiğine işaret ederek "Bu eğitim kapsam ve kalite bakımından dünyada tek olma özelliğini taşıyor. 12 günlük bu yoğun eğitimde bir muhabirin olağanüstü durumlarda karşılaşabileceği tüm ihtimaller ve senaryolar düşünülerek hayatta kalma dersleri ve bu şartlarda bir muhabirin en güvenli şekilde görevini yapabilmesini sağlayacak ciddi bir eğitim veriliyor." diye konuştu.

Eğitim boyunca verilen yaklaşık 200 saat teorik ve pratik eğitimin her saatinin çok önemli olduğunu vurgulayan İşbilir, dersleri aksatan veya fizyolojik ve psikolojik olarak yeterli puanı alamayan katılımcılara başarı sertifikası verilemediğinin altını çizdi.

"Yeni nesil terör örgütü" FETÖ hakkında da ders verilecek

Savaşlarla birlikte gazeteciliğin de dönüştüğünü ve yenilendiğini belirten İşbilir, Polis Akademisi ile istişare halinde eğitimde verilecek dersleri de güncellediklerini belirtti. İşbilir, "Söz gelimi bu programda 'yeni nesil terör örgütü' diyebileceğimiz FETÖ ile ilgili, uzman arkadaşlarımız ders vermekte. İlk defa bu ders burada olacak. Parçalı bir şekilde veriliyordu ama müstakil bir ders konuldu." dedi.

İşbilir, siber güvenlikle ilgili bir başka teknik dersin daha eğitim programına alındığını kaydetti.

Gelecek yıl 100. yaşını kutlayacak AA'nın dünyadaki çatışma bölgelerinden, olağanüstü durumların yaşandığı sıcak noktalardan her gün binlerce haber, fotoğraf ve görüntü geçerek uluslararası kamuoyunun doğru ve hızlı bilgilendirilmesi için binlerce çalışanı ile küresel bir operasyon yürüttüğünü de vurgulayan İşbilir, AA'nın bu program vesilesiyle tecrübelerini uluslararası gazetecilerle de paylaştığına dikkati çekti.

AA'nın, dünyadaki mağdurların, mazlumların, savaşlardan etkilenen masum sivillerin sesini en iyi şekilde uluslararası kamuoyuna iletmeyi hedeflediğini belirten İşbilir, bugüne kadar savaş muhabirliği eğitimi alan 400'ü aşkın gazetecinin görevlerini güvenli bir şekilde yapabildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından, eğitime katılan gazetecilerle aile fotoğrafı çekildi.

"17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nin ilk günü teorik derslerle başladı.

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