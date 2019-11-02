KAHRAMANMARAŞ - Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünde görevli muhabir Ömer Yıldız'ın babası hayatını kaybetti.
Yıldız'ın bir süredir rahatsızlığı bulunan babası Mustafa Yıldız (71), tedavi gördüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Hastane morgundan alınan Yıldız'ın cenazesi, Göksun Ulu Camisine getirildi.
Yıldız'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yiricek Mahallesi mezarlığına defnedildi.
Cenazeye, aile yakınları, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Kemal Firik, Göksun Belediyesi Basın Müdürü Nurettin Dal ile mesai arkadaşları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.