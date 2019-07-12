MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz: Büyük Milletin Şanlı Direnişi" isimli serginin açılışı yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Tarsus Üniversitesi rektörlük binası girişinde açılan sergide, AA foto muhabirlerinin çektiği 50 fotoğraf yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Orhan Aydın, yaptığı konuşmada, serginin bir hafta süreyle gezilebileceğini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Aydın, şunları kaydetti:

"15 Temmuz bizlere bir kez daha göstermiştir ki bu millet çok asil, cesur ve kahramandır. Hürriyetine canı pahasına olsun her zaman sahip çıkmıştır. Bunu, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında olduğu gibi 15 Temmuz tarihinde tekrar gösterdi. Ben geleceğimizin çok daha aydınlık olacağına inanıyorum. El birliğiyle ülkemizi çok daha iyi yerlere taşıyacağız. Rabbim, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin."