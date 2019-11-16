İZMİR - İzmir'de annesinin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle prematüre olarak dünyaya gelen Arya bebek, doktorların uyguladığı tedaviler sonucunda 6 ay sonunda 5 kiloya ulaşarak yaşama tutunmayı başardı.

Konak ilçesinde yaşayan ve iki yıl önce evlenen Yaşar ve Arzum Okyay çifti geçen yıl ağustos ayında çocuklarının olacağını öğrendi.

Anne Okyay'ın hamileliğinin 20. haftasında rutin kontroller için gittiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kronik tansiyon hastası olduğu ve plasentasının kalınlaştığı belirlendi.

Doktorları, Okyay'a gelişimini tamamlayamayan bebeği kaybetme riskinin olduğunu anlattı. Hamileliliği boyunca hastanede yatan anne, 33. haftada sezaryenle doğum yaptı.

Prematüre olarak 980 gram ağırlığında dünyaya gelen Arya bebek, 47 gün boyunca aynı hastanenin yeni doğan kliniğinde tedavi görmeye devam etti. Kuvözdeki tedavilere olumlu yanıt veren bebek, 2 kilograma ulaşmasının ardından taburcu edildi.

Evinde de özel bir bakım yapılan bebek, 6. ayda 5 kiloya ulaşarak tedavi olan tüm prematüre bebeklere umut oldu.

"Kızımı göğsüme alınca ağladım"

Anne Arzum Okyay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatı boyunca en büyük isteğinin bir çocuk sahibi olmak olduğunu, bunun için tüm riskleri göze alarak kızını dünyaya getirdiğini söyledi.

Hamilelik sürecinde hep kızının sağlıklı dünyaya gelmesi için dua ettiğini belirten Okyay, "Doğumdan sonra kızımın yanına gittim. Ona ilk dokunduğumda yaşadığım hissiyatı anlatamam. Ona sadece kuvözün içinde dokunabiliyordum. Taburcu edildikten sonra bebeğimi göğsüme koydum ve ağladım. Çok zor bir süreçti ama başardık." dedi.

Hastaneye her geldiğinde o günleri hatırladığını dile getiren Okyay, kızının büyüyence doktor olmasını ve kendisi gibi bebekleri sağlığına kavuşturmasını dilediğini ifade etti.

"Arya mucize bir bebek"

Kadın Hastalıkları Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Halil Gürsoy Pala da Arya bebeği her muayene ettiğinde aklına o zor günlerin geldiğini belirterek, "En iyi kuvöz anne karnıdır mantığıyla bebeğimizi 33. haftaya kadar anne karnında tutmayı planladık. O bir mucize bebek. Verdiğimiz mücadele sonunda 980 gram olarak dünyaya gelen bebeğimiz hızla kilo almaya başladı. Artık o kötü günler geri kaldı." ifadelerini kullandı.

Hastanenin yeni doğan kliniği eğitim sorumlusu Doç. Dr. Mehmet Yekta Öncel de bebeğin çok dirençli olduğunu, yaşama dört elle sarıldığını ve başardığını, annesinin de büyük fedakarlık gösterdiğini anlattı.