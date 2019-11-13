"7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali"ni 550 bin kişi ziyaret etti

MERSİN - Mersin Ticaret Borsası ve Narenciye Festivali İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, renkli görüntülere sahne olan "7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali"ni 550 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Özdemir, yazılı açıklamasında, festivalin yedincisini geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Renkli ve coşkuyla geçen bir festivale imza attıklarını belirten Özdemir, 500 bin narenciyeyle yapılan figürlerin festivalde ilgi çektiğini kaydetti.

Özdemir, ulusal ve uluslararası medyada geniş yer bulan festivalden katılımcıların mutlu bir şekilde ayrıldığını aktardı.

Festivali narenciyeye dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özdemir, "Önümüzdeki dönem için amacımız öncelikle öz eleştiride bulunarak eksiklerimizi ortaya koymak ve yapıcı tenkitlerden yararlanarak festivalimizin sekizincisi için şimdiden yola çıkmaktır. Tüm bu süreç boyunca olduğu gibi bir bütün olmayı sürdürerek festivalimizin artık uluslararası arenada da itibarını arttırarak daha fazla tanınır hale gelmesini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.



