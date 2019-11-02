MERSİN - Mersin'de bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında dans gösterisi sunuldu.

Mersin Valiliği himayesinde, çok sayıda kurumun iş birliğiyle gerçekleştirilen festivalin ilk gününde, 25 ülkeden gelen 700 dansçı Atatürk Caddesi'nde gösteri yaptı.

Festival kapsamında narenciye kullanılarak hazırlanan süslemeler ve figürlerlerin de özel araçlarla taşındığı etkinlikte, dansçılar hem kıyafetleriyle hem de performanslarıyla ilgi odağı oldu.

Vatandaşlar, süslemeler ve dansçılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe katılan topluluklar, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülcan Kış'ı da ziyaret etti.

Kış, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Uluslararası Narenciye Festivali bizler için çok büyük bir etkinlik. Mersin’in en büyük festivali diyebiliriz. Bu tip festivallerde özellikle belediye olarak çok büyük desteğimiz var. Gerek festivalin düzenleneceği alanda, gerekse de festival süresince sağlanacak her türlü lojistik desteğe birimlerimiz olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Umarım Mersin’den güzel duygular ve görüntülerle dönersiniz. Her birinizi ayrı ayrı tanımaktan, görmekten çok büyük şeref ve onur duyduk."





- Resmi açılış yarın

Festivalin resmi açılışı, kentin sahil şeridinde, Adnan Menderes Bulvarı'nda düzenlenecek büyük kortejle yapılacak.

Kentte 3 gün sürecek festival kapsamında, defile, ödüllü yarışmalar, narenciye lezzetleri ile hazırlanan yemekler, yelken, "flyboard" ve "jet ski" gösterileri sunulacak.