5G dünyası, Küresel Mobil Geniş Bant Forumu'nda buluştu

5G teknolojisindeki gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei tarafından düzenlenen Küresel Mobil Geniş Bant Forumu, Zürih'te gerçekleştirildi - Huawei Başkan Yardımcısı ve Taşıyıcı İş Birimi Üst Yöneticisi Ryan Ding: -

5G dünyası, Küresel Mobil Geniş Bant Forumu'nda buluştu
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Isparta Düğün Salonları

ZÜRİH - Huawei Başkan Yardımcısı ve Taşıyıcı İş Birimi Üst Yöneticisi Ryan Ding, GSM operatörlerinin 5G ağlarını pazara sunmak için yarıştığını belirterek, "Dünya genelinde 56 şirket, 5G ağı kurdu ve 40 şirket, 5G hizmetini başlattı. Huawei, bu süreçte 60'tan fazla 5G sözleşmesine imza attı ve 400 binden fazla 5G antenin sevkiyatını gerçekleştirdi." dedi.

5G teknolojisindeki gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei tarafından düzenlenen Küresel Mobil Geniş Bant Forumu, 15-16 Ekim'de İsviçre'nin Zürih şehrinde gerçekleştirildi.

Zürih Fuar Merkezi'nde düzenlenen foruma, GSM şirketleri, dikey sektörler, ekipman üreticileri, analist firmaları ve medya kuruluşlarından bin 500'den fazla temsilci katıldı.

5G teknolojisinin son durumu, kullanım alanları ve sorunlara yönelik çözümlerin tartışıldığı forumda, 5G'nin kullanıldığı ürünler ve farklı sektörlere yönelik çözümler de tanıtıldı.


- Farklı sektörlere yönelik 5G çözümleri tanıtıldı


Forumun sergileme alanında, 5G teknolojisine yönelik ticari çözümler, 5G destekli bulut artırılmış ve sanal gerçeklik sistemleri, 8K yayın, bulut oyun ve 5G destekli uzaktan yönetim sistemleri de dahil olmak üzere bireysel tüketiciler, evler ve işletmeler için çeşitli deneyimlere yer verildi.

5G'nin daha nitelikli ve hızlı bir şekilde yayılması için iş birliklerinin öneminin vurgulandığı forumda, "5G'nin endüstriyel dönüşüme olan etkisi", "Oyun platformlarının geleceğinde 5G'nin rolü", "Tarımda yüksek verim için 5G ile akıllı tarım", "Ticari başarının sağlanmasında 5G" gibi birçok başlıkta uzmanlar tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Öte yandan, forumun başlangıcında Huawei ve İsviçreli telekom firması Sunrise arasında 5G dağıtımı konusunda iş birliği yapılarak Avrupa'daki ilk 5G iç mekan servisi kullanıma sunuldu.


- "400 binden fazla 5G anten sevkiyatı gerçekleştirildi"


Huawei Başkan Yardımcısı ve Taşıyıcı İş Birimi Üst Yöneticisi Ryan Ding, etkinliğin son gününde yaptığı konuşmada, daha fazla bant genişliği ve düşük gecikme süresi sunan 5G teknolojisiyle birlikte operatörlerin pazar payının ve gelirlerinin artacağını söyledi.

5G teknolojisinin, taşımacılık, tarım gibi çeşitli sektörlere hizmet vereceğini ve endüstride operasyonel dönüşümleri sağlayacağını aktaran Ding, "5G’nin tüm sektörlerde operasyon kabiliyetini geliştirerek şirketlerin gelirlerine olumlu katkı yapacağını söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Ding, Güney Kore'nin 5G servislerini kullanıma sunan ilk ülke olduğunu, hemen ardından Çin'in 5G servislerini hizmete sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çin, 2020'nin sonuna kadar 600 ila 800 bin 5G baz istasyonu inşa etmek hedefiyle çalışmaya devam ediyor. Hem tüketiciler hem de dikey endüstriler özelinde 5G’ye yüksek bir talep var. Küresel GSM operatörleri, 5G ağlarını pazara sunmak için yarışıyor. Şimdiye kadar dünya genelinde 56 şirket, 5G ağı kurdu ve 40 şirket, 5G hizmetini başlattı. Huawei, bu süreçte 60'tan fazla 5G sözleşmesine imza attı ve 400 binden fazla 5G antenin sevkiyatını gerçekleştirdi.

Bir yıl gibi kısa bir sürede, standartlar, sepektrum ve cihazlar 5G’ye hazır hale geldi. Bu, son 30 yıldır mobil iletişim araçlarında ilk kez karşılaşılan bir durum. Öte yandan 5G teknolojisi, başarıya ulaşmak için regülasyonlara ve iş birliklerine ihtiyaç duyuyor. Tüm dünyada mobil geniş bant internet bağlantısında standartların yükselmesi için 5G yatırımları ve iş birlikleri artırılmalı."


- "Geniş bant erişiminde hızların artırılması bir zorunluluk"


Ryan Ding, ev geniş bant piyasasında, dijital uçurumun kapanması ve hızların artırılmasının bir zorunluluk olduğuna işaret ederek, Avrupa'da bugün yaklaşık 70 milyon hanenin bu hizmetlerden yoksun durumda olduğunu bildirdi.

Ding, sözlerini şöyle sürdürdü:

"GSM şirketleri, ev geniş bant erişimindeki sorunları hızla çözmek için hem sabit hem de kablosuz fiber sistemlerini kullanabilirler. Huawei, önde gelen birçok firmaya 5G’de yeni büyüme fırsatları sunarken, hanelerin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak için de 5G sabit kablosuz erişim kullanarak fiber benzeri bir geniş bant ürünleri sunmalarına yardımcı oldu. Ayrıca, Business to Business (B2B) pazarında, birçok endüstri 5G'yi benimsiyor ve 5G'nin yüksek performansla dijital dönüşümü mümkün kılmasını bekliyor. Bir işletme için bant genişliği, güvenilirlik ve uçtan uca gecikme sürelerinin kontrolü gibi kriterler son derece önemli."

Tüm dünyadan yoğun katılımla gerçekleştirilen Küresel Mobil Geniş Bant Forumu, Zürih'teki 5G altyapısını konu alan gezinin ardından sona erdi.

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