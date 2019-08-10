İSTANBUL (AA) - Avrupa'da 5G bağlantılı ilk akıllı telefon Reno 5G'yi üreterek 2019’a damgasını vuran Oppo, Türkiye’de de 5G alanında “ilk”lere imza atıyor. Turkcell, 5G pilot altyapısı üzerinde yaptığı hız testini Oppo Reno 5G ile gerçekleştirdi.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, Oppo bu yıl, Swisscom, Ericsson ve Qualcomm ile birlikte stratejik ortaklık kurarak “5G Landing Project”i gerçekleştirdi ve Avrupa’nın ilk 5G bağlantılı telefonu olan Oppo Reno 5G’yi piyasaya sürdü.

Reno serisi ile yeniliklerin sınırlarını zorlayan Oppo, akıllı telefonseverlerin 5G hayalini ise Reno 5G ile gerçeğe dönüştürdü. Reno 5G, bazı Avrupa pazarlarında satışa sunularak sektörde yeni bir çağın başlamasını sağladı.

Türkiye’deki kullanıcılar Reno serisinden; “Reno”, “10x Zoom” ve “Reno Z” modelleri ile tanıştı. Serinin amiral gemisi Reno 5G ise Türkiye’de ilk kez Turkcell’in gerçekleştirdiği 5G hız testinde boy gösterdi.

Turkcell, 5G alanında Türkiye’de bir ilke imza atarak 5G’li cep telefonlarına pilot şebekesi üzerinden 5G sinyali verdi. BTK’nın test için tahsis ettiği frekans üzerinden, Turkcell İstanbul Tepebaşı Plaza’da 6 Ağustos'ta gerçekleştirilen hız testinde saniyede 2 Gbps üzeri hızlara ulaşılarak dünya rekoru kırıldı.

Ericsson ile yapılan ortak çalışmada 3.5GHz frekans spektrumunda 100MHz’lik band genişliği kullanılarak 5G destekli Oppo Reno 5G telefonu ile 2,283 Gbps hıza ulaşıldı. OPPO Reno 5G ile yapılan hız testi Türkiye’deki mobil bağlantı teknolojilerinde bir dönüm noktası oldu.

Oppo Reno 5G, tasarım, fotoğrafçılık, performans ve elbette bağlantı özellikleriyle gördüklerimizin ötesinde deneyimler yaşatıyor. Yüzde 93,1 oranında bir ekran / kasa oranına sahip olan Reno 5G, pop-up kamera tasarımı ile dikkati çekiyor. Üstün fotoğrafçılık teknolojisiyle bilenen Oppo, ilk kez Reno’nun üçlü lensli kamerasında 10x Hybrid Zoom'u kullanıcılarla buluşturuyor. En yeni ColorOS 6 işletim sisteminde çalışan, Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti bulunan, 4065mAh pil ve VOOC Flaş Şarjı 3.0 ile donatılan Oppo Reno 5G, olağanüstü yüksek performans, güç ve şarj verimliliği sunuyor.

5G'de öncü olan Oppo, 2015 yılında ilk 5G ekibini kurdu. Lider telefon markası o tarihten beri standardizasyon, Ar-Ge ve uygulamalar gibi alanlarda yeni nesil teknolojilere büyük yatırımlar yapıyor. 5G'nin küresel gelişiminin uzun süredir önemli parçası olan Oppo, akıllı 5G standart organizasyonuna 2 bin 800'den fazla teknik teklif sunarak 3GPP'ye en çok katkıda bulunan markalardan biri oldu. Oppo, mobil teknolojilerin geleceğine yatırım yapmaya ve bu yenilikçi teknolojileri tüm dünyadaki kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor.