ANTALYA - 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda yer alan "Küçük Şeyler" ve "Bilmemek" filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

Ödüllü yönetmen Kıvanç Sezer'in ikinci uzun metraj filmi "Küçük Şeyler"in galası, 28 Ekim Pazartesi saat 14.30'da AKM Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

26. Adana Altın Koza Film Festivali'nden de En İyi Senaryo ödülü ile dönen Küçük Şeyler filminde Alican Yücesoy ve Başak Özcan yer alıyor.

Trajikomik anlatım diliyle dikkatleri çeken, mizah unsurunun eksik olmadığı "Küçük Şeyler" filminde Onur ve Bahar çifti üzerinden ışığı sönen bir ilişki anlatılıyor. Film, İstanbul'un uzak bir semtinden ev alan ancak Onur'un işsiz kalmasıyla sadece evleri değil, aynı zamanda ilişkileri de tehlikeye giren bir çifti odağına alıyor.

- "Bilmemek" filminin dünya prömiyeri gerçekleştirecek

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan Leyla Yılmaz'ın yazıp yönettiği "Bilmemek" filminin dünya prömiyeri 28 Ekim Pazartesi saat 20.00'da AKM Aspendos Salonu'nda yapılacak.

Başrollerinde Senan Kara, Yurdaer Okur ve Emir Özden'in yer aldığı filmde anne Selma, baba Sinan ve lise son sınıfta okuyan oğulları Umut’un, iş ve okul hayatına odaklı sıradan yaşamlarının birkaç yeni durumla değişmesi anlatılıyor.