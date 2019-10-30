ANTALYA - 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, "Omar ve Biz" yarışma filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğindeki festival çerçevesinde, Mehmet Bahadır Er ve eşi Maryna Er Gorbach'ın yönettiği "Omar ve Biz" filmi, Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

İki göçmenle komşu olmak zorunda kalan emekli bir komutanın hikayesini anlatan "Omar ve Biz" filmine davetliler yoğun ilgi gösterdi.



"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisinde yarışan filmin gösteriminin ardından, yönetmenler Mehmet Bahadır Er ile eşi Maryna Er Gorbach ve oyuncular Timur Ölkebaş, Uygar Tamer, Cem Bender, Ushan Çakır ve Taj Sher Yakub, festival çadırında izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Yapımcı, yönetmen ve senarist Mehmet Bahadır Er, farklı kültürlerden olmalarına rağmen sette eşiyle çatışmadıklarını anlattı.

Filmde zamansızlıkların anlatıldığını aktaran Er, "Omar ve Biz" filminde göçmenlerin nereli olduğunu anlatmadıklarını vurguladı.

Filme ilişkin değerlendirmeler yapan Er, "İyilik yapacağımız zaman çok acele etmemiz, bütün egolarımızı bir tarafa koymamız gerekiyor. Birbirimizi sevmek ve iyilik yapmak için fırsatlar yaratmamız gerekiyor." diye konuştu.

Filmin senaryosunu, gittiği berberinde işe alınan Pakistanlı bir çırağın gerçek hikayesinden etkilenerek yazdığını aktaran Er, "Yurt dışına gidiyoruz. Herkes 'Omar'ı soruyor, neden gelmiyor' diyorlar. Aslında bunun cevabı kendilerinde, 'Gelemiyor' diyoruz. Sadece ne Suriye ne Pakistan aslında büyük bir çatışmanın sonucunu yaşıyoruz. İnsanlar yaşananları görmek istemiyor, elimizi vicdanımıza koyalım." şeklinde konuştu.

- Katılımcının sorusuna tepki

Diğer yönetmen Maryna Er Gorbach ise filme ilişkin izleyicilerden güzel dönüşler aldıklarını ifade etti. Bir katılımcının sorusuna tepki gösteren Gorbach, "Saygı çok önemli, soru sorarken de tepki gösterirken de saygıyla yapın." dedi.

Oyuncu, Suriyeli göçmen Taj Sher Yakub ise Suriye'de üniversite okurken 7 sene önce Türkiye'ye geldiğini ve burada Türkçe öğrendiğini anlattı.

Oyunculardan Uygar Tamer ise vicdan ve disiplini dengelemenin önemli olduğunu vurguladı.