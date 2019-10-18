'500 bine yakın Çinli'yi Türkiye'ye çekeceğiz'

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy "21. yüzyılda ekonomide ve diplomaside, sahada ve masada etkili olmak, Asya ile el ele olmayı gerektirir." dedi.

'500 bine yakın Çinli'yi Türkiye'ye çekeceğiz'
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 21. yüzyılda ekonomide ve diplomaside, sahada ve masada etkili olmanın, Asya ile el ele olmayı gerektirdiğini belirterek, "2018 yılında yaklaşık 400 binden fazla Çinliyi ülkemizde misafir ettik. Bu ilginin devam etmesi halinde bu yılın sonunda 500 bine yakın Çinli misafiri ülkemizde görmenin mutluluğunu yaşamış olacağız." dedi.

Ersoy, "Avrasya Kıtasına Odaklanmak: Karşılıklı Yarar ve Ortak Kazanca Dayalı Çin-Türkiye Beşeri ve Kültürel Temasları" programında yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'nda bölgenin huzur ve güvenliği için terör örgütlerine karşı mücadele veren kahraman Mehmetçik'e kolaylıklar dilediğini söyledi.

Türkiye ve Çin devlet başkanları tarafından ortaya konan yüksek liderliğin öncülüğünde, siyaset ve ekonomide olduğu kadar, kültür ve turizm alanında da iş birliğinin güçlenerek süreceğine olan inançlarının tam olduğunu aktaran Ersoy, "Bakanlığım, ortak bir geleceği paylaşma arzusunda olan Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki karşılıklı saygı ve iş birliğine dayalı özel ilişkilerin gelecek nesillere aktarılması konusuna büyük önem atfetmektedir." diye konuştu.

Ersoy, şunları kaydetti:

"2018 yılı ülkemiz ve Çin arasındaki kültür ve turizm ilişkileri bakımından çok güzel ve çok değerli bir yıl oldu. Çin’de Türkiye Turizm Yılı kapsamında müzikal gösterilerden, resim, fotoğraf ve geleneksel Türk el sanatları sergilerine, edebiyattan sinemaya, gastronomiden turizm etkinliklerine çok geniş bir yelpazede çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi. Bu vesileyle, Çinli dostlarımızın ülkemizin kültür, sanat ve turizm değerlerinin birbirinden güzel yönleriyle tanışmalarına vesile olduk ve olmaya devam ediyoruz. Ülkelerimiz arasındaki bu kaynaşmada havayolu ulaşımının önemi yadsınamaz.

Aradaki binlerce kilometrelik mesafe artık önemini yitirmiştir. China Southern Havayolları'nın İstanbul uçuşlarına yeniden başlaması, Sichuan Havayolları'nın bu sene başlattığı direkt uçuşlar da memnuniyet verici. Türk Hava Yolları'nın da Şian’a başlatacağı uçuşları diğer şehirlerin izleyeceğini ve havayolu hattının daha da yoğunlaşacağını düşünüyorum.

Bu açıdan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Pekin’de açılışını yaptığı Pekin Daxing Havalimanı, İstanbul Havalimanımız kadar önemsediğimizi ve önümüzdeki dönemde Daxing Havalimanından Türkiye’ye direkt seferlerin başlamasını umut ettiğimi de belirtmek istiyorum."

"400 binden fazla Çinli'yi misafir ettik"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Çinlilerin Türkiye'ye büyük bir ilgi gösterdiğini gözlemlediklerini belirterek, "2018 yılında yaklaşık 400 binden fazla Çinli'yi ülkemizde misafir ettik. Bu ilginin devam etmesi halinde bu yılın sonunda 500 bine yakın Çinli misafiri ülkemizde görmenin mutluluğunu yaşamış olacağız." diye konuştu.

Ersoy, turizmi sadece ekonomik bir aktivite olarak algılamadıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak turizmin ülkeleri yakınlaştırmada ne denli büyük bir öneme sahip olduğunun bilinci içerisinde hareket ediyoruz. Topkapı Sarayı Müzesi'ni gezen Çinli misafirlerimizin müzede sergilenen birbirinden güzel Çin porselenlerini gördüğünde iki coğrafya arasındaki etkileşimin tarih boyunca nasıl da kuvvetli bir şekilde sürdüğünü idrak ettiğini düşünüyorum. Çin Halk Cumhuriyeti ve ülkemiz arasındaki etkileşim resmî olarak da Kültür Anlaşmaları, Kültürel Değişim Programları, Turizm İşbirliği Anlaşmaları, Karma Komisyon Programları ve Turizm Yılı etkinlikleri vasıtasıyla da yıllardır sürmektedir ve sürecektir."

21. yüzyılda ekonomi ve diplomaside, sahada ve masada etkili olmanın, Asya ile el ele olmayı gerektirdiğini aktaran Ersoy, "Asya dünyanın ekonomik merkezi haline gelmektedir. Nitekim uluslararası toplum Asya’da daha fazla yer almak için bir rekabet halindedir. Ülkemiz bu farkındalık ile mevcut yaklaşımımızı zamana uydurarak geleceğe taşıyacak, Asya’nın farklılıklarını gözetirken bölgeye bütüncül bakabilen yeni bir açılım yapmıştır. Yeniden Asya adını verdiğimiz bu açılımla ilişkilerimizi, bundan sonra bütüncül bir çerçeve dahilinde daha da ilerleteceğiz." bilgisini verdi.

Ersoy, Türkiye ve Çin'in Asya’da kökleri en derine inen, kültürel üretimin başlıca ev sahibi uygarlıklar olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çin'in 2013 yılında öne çıkardığı tarihi İpek Yolu'nun deniz ve demir yollarıyla yeniden canlandırılmasını öngören 'Kuşak ve Yol Projesi' çerçevesinde Türkiye ve Çin stratejik iş birliklerine imza atmaktadır. Bu gelecek vizyonu sayesinde iki ülke enerji, ekonomi, kültür ve ulaşım başta olmak üzere hemen tüm alanlarda iş birliğini artırmaktadır. Türkiye, Çin’in kısaca 'Kuşak ve Yol' olarak adlandırılan girişiminin hayata geçirilmesi için yürütülen çabaları desteklemekte ve söz konusu girişim açısından kilit bir konumda yer almaktadır."

Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 70’inci yıl dönümünü tebrik eden Ersoy, gelecek dönemde de iki dost ülkenin kültürel ilişkilerinin ivmelenerek artacağının altını çizdi.

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