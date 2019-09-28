'5. Sultanbeyli Kitap Fuarı' başladı

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Sultanbeyli Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

'5. Sultanbeyli Kitap Fuarı' başladı
0
Isparta Düğün Salonları
İSTANBUL - "Kitapların Başımızın Üstünde Yeri Var" sloganıyla düzenlenen ve 6 Ekim'e kadar açık kalacak fuar, Türkiye'nin önde gelen yayınevlerini ve yazarlarını ağırlıyor.

Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlenen fuarın açılış programında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, fuarın açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Perşembe günü İstanbul'da yaşanan depremde can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirten Keskin, tüm İstanbullulara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Keskin, kitap fuarını ilçelerine hediye ettiklerini ve kendilerinden sonra da sürmesini dilediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sanat, kültür ve bilimle hepimizin dünyasında açılan pencereler, bizi yeni dünyalara davet eder. Bu aynı zamanda geçmişle gelecek arasında kuracağımız bağın da anahtarıdır. İnsan, hayal kurduğu müddetçe insandır. Kitabın bize bıraktığı biraz bu hayalleri gerçekleştirmede üzerine koyacağımız yeni değerlerle birlikte gelişir ve büyür. Bu bahsettiğim girizgahı ecdadımız medeniyetler boyunca taşımıştır. Bize oradan kalan bir külliyat hazinemiz söz konusudur. Bizim görevimiz gelecek nesillere ecdadımızın bayrağını taşıyan değerli yazarlarımızın eserlerini tanıtmak, onları öncü konumda tutmaktır. Kültürü, sanatı ve dolayısıyla kitabı küçümseyen toplumlar kaybetmeye mahkumdur."

Keskin, fuar sayesinde yazarlarla ve kitapla gençleri buluşturduklarına dikkati çekerek, emeği geçen yazarlar, yayınevi, okuyucular ve belediye personeline teşekkür etti.

"Arzumuz, yeni nesle kitap okuma sevgisini aşılamak"
Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada da fuarın kapılarını kitapseverlere açtıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Arzumuz ve temennimiz yeni nesle kitap okuma sevgisini aşılamak. Önceki 4 kitap fuarına baktığımızda hemşehrilerimizin, kitapseverlerimizin her yıl ilgiyle beklediği bir kitap fuarı haline dönüşmüş oldu. Biz de mutluluk duyuyoruz. Arzumuz 80 bine yakın öğrencimizin olduğu, İstanbul'da nüfusa oranla en fazla gencin bulunduğu üç ilçeden biri olan Sultanbeyli'de kitapla, sanatla, eğitimle, kültürle gençlerimizin bağını oluşturmak istiyoruz. Bu anlamda çeşitli projelerimiz, çeşitli gayretlerimiz var. Bunların başında da kitap fuarı geliyor."

Açılış konuşmasının ardından Keskin, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, şair ve yazar Nurullah Genç, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ümit Meriç, Kalem Vakfı Başkanı Osman Sezgin, Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek ve Yayıncılar Federasyonu Başkanı Münir Üstün'ün aralarında bulunduğu davetlilerle kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.

Açılışın ardından Keskin, stantları gezip yayınevleri temsilcileri, yazarlar ve okuyucularla sohbet etti.

"Kültür, yaşanılan zamanı, mekanı ve anı anlamaktır"
İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da Sultanbeyli Kitap Fuarı'nın kitapseverler için önemli bir etkinlik olduğuna işaret ederek, en büyük övgüyü okuyucuların hak ettiğini dile getirdi.

Yılmaz, kültürün yaşanılan zamanı, mekanı ve anı anlamak ve anlamlandırmak olduğunu vurgulayarak, "Geçmiş bizim için bir müracaat kaynağı, bir adres, bir birikimdir. Kuru bir övgü, boş bir övüntü değildir. Bizim belli olanların peşinde koşmayıp, geçmiş bir övgünün ve gelecek bir hayalin peşinden koşmamız da hüsrandır. Halimiz ne yazık ki budur." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki bilinçli okuma oranın yüzde 10'u geçmiyor"
Yazdığı eserlerle birçok ödüle layık görülen fuarın bu yılki onur yazarı şair ve yazar Nurullah Genç, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'deki bilinçli okuma oranın yüzde 10'u geçmediğini söyledi.

Genç, Ziya Paşa'nın "Ademe adem gerektir adem etsin ademi/Adem adem olmayınca adem netsin ademi" beyitini hatırlatarak, "Eğer kitap olmazsa, ilim, irfan olmazsa insanın zihin dünyası bulanıklaşır ve kararır. Bunun için çaba gösterenlere yürekten teşekkür etmek lazım. Son yıllarda belediyelerimiz kitap fuarlarıyla, insanımızın uzağında kalmış olan kitabı onun kalbine, gönlüne, ruhuna yeniden getirebilmek için büyük mücadele veriyorlar. Bu mücadele içinde ön plana çıkan, parmakla gösterilecek belediyelerden birisidir Sultanbeyli Belediyesi. Çevremizdeki hadiselere duyarsız kalmayan, jeopolitik hadiseleri takip eden, siyasi, sosyal, kültürel, bu vatanı ilgilendiren her meseleye duyarlı davranan, antolojiler hazırlayan, insanımızı uzak kaldığı şeylerle birleştirmek için elinden geldiği her şeyi yapan bir belediyedir burası." değerlendirmesinde bulundu.

Süreli yayınlar da kitapseverlerle buluşuyor
Fuarda standı bulunan edebiyat dergilerinden Aydos Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Sıddık Ertaş ise Sultanbeyli merkezli bir edebiyat dergisi olduklarını anlatarak, "Bu ilçede biz elimizden geldiği kadar sanatın ve edebiyatın nabzını tutmaya çalışıyoruz. 5 yıldır bu fuar yapılıyor, katılım genelde yüksek oluyor. Burada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de çalışmalarını takdir etmek lazım. Öğrencilerin buraya gelmesi teşvik edilerek bir hareketlilik kazandırıyor. Fuarı sanatı ve edebiyatı yeni insanlara ulaştırmak için bir araç olarak kullanıyoruz. İnşallah bu yıl da yeni insanlara ulaşırız diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Teferrüç Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ercan İriş de yıllardır Sultanbeyli'nde görevli bir eğitimci olduğunu ifade ederek, "Çok eski zamanları hatırlıyorum. O günden bugüne çok şey değişti. Özellikle kültür alanında bu gelişmeyi yaşadık. Her yıl bu fuarda yerimizi alıyoruz." dedi.

6 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek
Türkiye'nin önde gelen 85 yayınevinin stant açtığı fuara, 100 yazar katılıyor. 190 etkinliğin düzenleneceği fuar, 6 Ekim'e kadar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

5. Sultanbeyli Kitap Fuarı’nın onur yazarı bu sene şair ve yazar Nurullah Genç, onu konuğu ise akademisyen ve yazar Ümit Meriç olarak belirlendi. Fuarda Yeditepe, İşaret, İz, Ketebe, Profil Kitap, Timaş, Büyük Doğu, Alfa, Beyan Yayınları, Hayat Yayınları, Dergah, Yapı Kredi ve İş Bankası gibi yayınevleri yer alıyor.


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
"Beklentimiz ekonomideki duraklamanın artı büyümeye geçeceği yönünde"
Isparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık Tezgahlarında
Isparta Belediye Başkanı itfaiyecilere seslendi
Ticaret Bakanı yardımcısı Uçarmak,Isparta'da
Ahşabı sanata dönüştürdü, hayalini çocuklarıyla gerçekleştirdi
ISPARTA ROYAL RESTAURANT'TAN BEYTİ SARMASI
Şehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı
Isparta'da Uygulamalı Çevre Eğitimi Protokolü imzalandı
Isparta'daki kütüphaneler yeni eğitim-öğretim yılına hazır
Isparta OBM'den önemli duyuru
Isparta Belediye Başkanı Başsağlığı Mesajı
Yusuf DURMUŞ TED Isparta’da!
​“Isparta’mızın değerlerini yaptığınız çalışmalarla ortaya çıkarıyorsunuz”
3 aylık indirim: 27 bin TL cepte kalacak
Tüm memurları ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
Şehit Onbaşı Mehmet Ceylan'ın Isparta'daki evine Türk bayrağı asıldı
Ispartalı Askerimiz şehit düştü
Isparta’da "dumansız araçlar" uygulaması sigara içen yandı!
Isparta'da jandarmadan huzur güven uygulaması
Isparta'da lezzetli balık Gözde Balık Evi'nden yenir
TED Isparta Koleji'nde LGS Bilgilendirme Toplantısı
Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı
Isparta Şehir Hastanesi'ne “Bebek Dostu Hastane” ünvanı
Müzik enstrümanları,ses ve ışık sistemleri Tezcan Müzik'te
Isparta il Sağlık Müdürü Karakaya'dan önemli bilgilendirme
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteısparta perdeIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da lezzetli dürüm yenecek tek adres Kazım Usta'nın yeriIsparta'da lezzetli dürüm yenecek tek adres Kazım Usta'nın yeri23 Eylül 2019
Isparta'da motosiklet devrildi: 1 ölüIsparta'da motosiklet devrildi: 1 ölü25 Eylül 2019
2 bin nüfuslu köyde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor2 bin nüfuslu köyde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor24 Eylül 2019
Ispartalı Askerimiz şehit düştüIspartalı Askerimiz şehit düştü26 Eylül 2019
Binlerce TL cepte kalacak! Büyük indirim bugün başlıyorBinlerce TL cepte kalacak! Büyük indirim bugün başlıyor23 Eylül 2019
Mor tarlalar 750 bin turist ağırladıMor tarlalar 750 bin turist ağırladı23 Eylül 2019
TED Isparta Koleji Kamp Kuruyor!TED Isparta Koleji Kamp Kuruyor!23 Eylül 2019
Şehit Onbaşı Mehmet Ceylan'ın Isparta'daki evine Türk bayrağı asıldıŞehit Onbaşı Mehmet Ceylan'ın Isparta'daki evine Türk bayrağı asıldı26 Eylül 2019
Isparta'da tarihi eser kaçakçılığıIsparta'da tarihi eser kaçakçılığı25 Eylül 2019
Isparta merkezde planlı elektrik kesintisi Isparta merkezde planlı elektrik kesintisi 23 Eylül 2019
Isparta Ülkü Ocakları Bayrak DeğişimiIsparta Ülkü Ocakları Bayrak Değişimi22 Eylül 2019
Kamudan Başlayarak, Yetkisiz Çakar Kullanımına Son VeriliyorKamudan Başlayarak, Yetkisiz Çakar Kullanımına Son Veriliyor23 Eylül 2019
Şehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı27 Eylül 2019
Eğirdir Belediye Başkanı Gök. yeniden görevi başındaEğirdir Belediye Başkanı Gök. yeniden görevi başında23 Eylül 2019
SDÜ’den Prostat Kanseri Tedavisine Umut Olan ÇalışmaSDÜ’den Prostat Kanseri Tedavisine Umut Olan Çalışma23 Eylül 2019
Isparta’da beş saat planlı elektrik kesintisi Isparta’da beş saat planlı elektrik kesintisi 24 Eylül 2019
Çünür Kavşağı trafiğe açıldıÇünür Kavşağı trafiğe açıldı22 Eylül 2019
Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Rektör Çarıkçı’yı Ziyaret EttiIsparta Milletvekili Aylin Cesur, Rektör Çarıkçı’yı Ziyaret Etti23 Eylül 2019
Isparta'da lezzetli balık Gözde Balık Evi'nden yenirIsparta'da lezzetli balık Gözde Balık Evi'nden yenir26 Eylül 2019
Araçtan in, bisiklete binAraçtan in, bisiklete bin23 Eylül 2019