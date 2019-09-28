İSTANBUL - 16. yüzyıldan kalma Şeyhülislam Ebussuud Efendi'ye ait "İrşâdü’l-akli’s-selim ila mezâya’l-Kitabi’l-Kerim" adlı 441 yıllık Kur’an-ı Kerim Tefsiri, ABD’de yaşayan 86 yaşındaki Türk vatandaşı Ali İhsan Tangören tarafından İbn Haldun Üniversitesi’ne bağışlandı.

İbn Haldun Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, sosyal bilimler alanında uluslararası araştırma odaklı eğitim anlayışıyla ön plana çıkan İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Osmanlı'nın kültürel mirasına sahip çıkabilme adına önemli bir adım attı.

ABD'de yaşayan 86 yaşındaki Türk vatandaşı Ali İhsan Tangören, 16. yüzyılda yaşamış ve Kanuni devrinin önemli din adamlarından Şeyhülislam Ebussuud Efendi'ye ait olan iki ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsirinin ilk cildini İbn Haldun Üniversitesi’ne bağışladı.

Liseyi bitirdikten sonra ABD'ye üniversite eğitimi için giden ve uzun yıllar Maryland eyaletinde yaşayan 86 yaşındaki Türk vatandaşı Ali İhsan Tangören, 441 yıllık Kur'an-ı Kerim Tefsiri'ni uzun yıllar boyunca evinde muhafaza etti.

Hicri Recep 986 yılında yazılan ve 570 varaktan oluşan eserin her sayfasında 33 satır yer alıyor. Ayrıca bazı sayfa kenarlarında eserin Mukabeleli olduğu görülüyor.

Ebussuud Efendi'nin Süleymaniye Külliyesi'nde makam odası olarak kullandığı, günümüzde ise İbn Haldun Üniversitesi Süleymaniye Yerleşkesi içinde yer alan mekanda devir teslim töreni düzenlendi.

Törende 500 yıllık el yazması eser Ali İhsan Tangören tarafından İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk'e teslim edildi.



Törene kitabın sahibi Ali İhsan Tangören, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İbn Haldun Kütüphane Daire Başkanı Sönmez Çelik ve kitabın Türkiye’ye getirilmesine aracı olan İHÜ İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Çolak katıldı.

- "Türkçe ve İngilizce dillerine tercüme ettireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, bağışlanan bu yazma eserin, İbn Haldun Üniversitesi tarafından daha önce başlatılan Ebussuud tefsirinin tahkikli basım çalışmalarında dikkate alınacağını ve bu nüshanın keşfinin son derece sevindirici bir gelime olduğunu belirtti.

Şentürk, tefsirin önce, üniversitenin İslam ilimleri fakültesi hocaları tarafından tahkik edilerek Arapça olarak yayınlanacağını, daha sonra ise Türkçe ve İngilizce dillerine de tercüme ettireceklerini kaydetti.

Şentürk ayrıca yerleşke olarak kullandıkları Süleymaniye Külliyesi'ne Mimar Sinan, Ebussuud Efendi ve Kanuni Sultan Süleyman'a ait bir kütüphane kurma hazırlığında oldukları bilgisini de paylaştı.

1578 yılında yani Ebussuud Efendi'nin vefatından 4 yıl sonra orijinal nüshadan istinsah edilerek çoğaltılan eser iki ciltten oluşuyor ancak ikinci cildinin nerede olduğu şimdilik bilinmiyor. Eserin kimin kütüphanesine ait olduğu bilgisini gösteren mührün tahrip edilmesi sebebiyle bu bilgiye de ulaşılamıyor. Oldukça iyi muhafaza edilmiş eserin restorasyon gördüğü tahmin ediliyor.

