ANTALYA - Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, haber toplama ve onun dağıtımında uydu ve internet teknolojisini kullandıklarını belirterek "Yerli ve milli olanları tercih ediyoruz. Gerek kendi yazılım ekiplerimiz gerekse dışarıdan aldığımız ürünlerde yerli ve milli markalara bakıyoruz." dedi.

Mutanoğlu, Kamu Bilişimcileri Derneği tarafından Antalya'nın Kundu turizm merkezinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, "4. Kamu Bilişim Zirvesi"nde "Medyada Dijital Dönüşüm" başlıklı konuşma yaptı.

AA'nın Türkiye'deki dijital dönüşüme var gücüyle destek verdiğini, geleneksel medyadan yeni medyaya geçtiklerini aktaran Mutanoğlu, eskiden tek taraflı yayın yapılırken yeni medyada ise okuyan, dinleyen ve görenlerin cevap verme yetkisinin bulunduğunu söyledi. Dijital medyayı ses, video ve fotoğraf içeriklerinin kodlanması yoluyla kullanıcıya içerik sunulması şeklinde tarif ettiklerini anlatan Mutanoğlu, yeni medyanın ana aracının akıllı telefonlar olduğunu anlattı.

İnsanların televizyonu bile cep telefonundan izlediğine değinen Mutanoğlu, "Bir araştırmaya göre, yeni nesil dijital ortamda haber okuyor. 55 yaş üstü ise teknolojiye ayak uyduramıyor, dijital ortam yerine yazılı medyaya bakıyor, radyo dinliyor. Artık insanlar haber almak için yeni medya araçlarını kullanıyor. Yeni medyaya geçtikten sonra görüntülü medyanın, videonun önemi ön plana çıkıyor. Mesela youtube kanalları var. Yani yeni dijital teknoloji bireysel olarak da kendinizi, düşüncelerinizi geniş kitlelere anlatabilmenizi, başkalarıyla bilgileri paylaşabilmenizi sağlıyor." şeklinde konuştu.

Bilişim teknolojilerindeki dönüşümün küresel haber ajanslarını da yakından ilgilendirdiğine dikkati çeken Mutanoğlu, Avrupa Haber Ajansları Birliğinin toplantısında yapay zekayı tartıştıklarını, habere yapay zekayı nasıl adapte edebileceklerini konuştuklarını dile getirdi.

- "Disk maliyetlerini yüzde 80 oranında azalttık"

Medyadaki dijital dönüşüme paralel olarak AA'nın kendi teknolojilerini de hızlı şekilde yeni döneme uyarladığını aktaran Mutanoğlu, "Haber toplama ve onun dağıtımında uydu ve internet teknolojisini kullanıyoruz. Yerli ve milli olanları tercih ediyoruz. Gerek kendi yazılım ekiplerimiz gerekse dışarıdan aldığımız ürünlerde yerli ve milli markalara bakıyoruz. Bilginin paylaşılması konusunda bu bizim için son derece stratejik bir konu." ifadelerini kullandı.

Mutanoğlu, sosyal medya platformlarında geniş bir şekilde yer almaya çalıştıklarını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Burada dönüşümümüz Türkiye'deki medyayı da otomatik olarak dönüştürüyor. Haber akış sistemimiz var. 13 ayrı dilde bu otomasyonumuzu kullanabiliyoruz. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da İspanyolca servisimiz var. Endonezya'da, Bosna Hersek'te kendi dillerinde yayın yapan servisimiz var. Bütün bunları aynı haber akış sistemi üzerinden kendi dillerinde yayın yapıyoruz. HD ve 4K teknolojilerinde videonun boyutunun büyümesi nedeniyle depolama ihtiyacı hissediyoruz. Bununla ilgili olarak Usishi firmasının Buluthan sistemini kullanıyoruz. Bundan son derece mutluyuz. Disk maliyetlerini yüzde 80 oranında azalttık. Canlı yayını da videoonly ile yapıyoruz."

Uydu teknolojisini sistemlerine adapte ettiklerine değinen Mutanoğlu, AA video yayınlarına çok büyük önem verdiklerini söyledi.

- Dijital dönüşümde video platform

Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında kurulum aşamasındaki video platformunu 2020'nin başlarında açacaklarını bildiren Mutanoğlu, "Ajansın ürettiği nitelikli videolar burada görülebilecek. 'Drone'u yoğun bir şekilde kullanıyoruz. 4G'yi çok iyi kullanıyoruz. Dijital teknolojide geldiğimiz en iyi yerlerden bir tanesi burası. 4 ayrı canlı yayın ekranımız var." dedi.

Mutanoğlu, AA'nın çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

"Cep telefonlarına yüklenilen bir programla haberci arkadaşlarımız herhangi bir yerden canlı yayın yapabiliyor ve biz bunu 4 ekrandan birisinde kanallara servis ediyoruz. AA dünya medyasına fotoğraf satan bir ajans. Reuters ile yaptığımız anlaşmayla dünya medyasına da görüntü de satıyoruz. Barış Pınarı Harekatı'ndaki çektiğimiz ilk görüntüler aynı anda 600 televizyon tarafından yayınlandı. Teknolojiyi habere adapte etme noktasında muhabir mobil sistemleri bulunuyor. Cep telefonuyla herhangi bir haberi çektiğinizde anlık olarak medyaya geçebilme imkanı veriyor. Acil geçilmesi gereken bir fotoğraf bu sistemle 30 saniye sonra televizyon ekranında görülebiliyor. 2020 yılında sesli habercilik çalışmasına başlıyoruz. Bu da bizim dijital dönüşümümüzün önemli ayaklarından birisi. Günde iki kez haber turu olarak vereceğiz. Önemli gördüğümüzü haberleri, analizleri, yayınları insanların kulaklıkla dinleyerek haberdar olmasını sağlayacağız. Bu da özellikle dünya medyasının yöneldiği başka bir mecra oldu."

Dijital dönüşümümüzün önemli ayaklarından birisinin de haber ve fotoğraf kullanımlarının takibi olduğuna dikkati çeken Mutanoğlu, ajansın hangi haberinin, hangi fotoğrafının nerede, nasıl kullanıldığını tespit edebildiklerini de kaydetti.



