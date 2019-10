İSTANBUL - Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından organize edilen 4. Etnospor Kültür Festivali'nde ikinci gün sona erdi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali devam ediyor. Festivalde Azerbaycan – Karabağ Atçılık takımı gösteri yaptı. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da dördüncüsü düzenlenen festival, büyük bir kültür şölenine sahne oluyor.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor.

Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon, Atatürk Havalimanı'nda 6 Ekim Pazar gününe kadar sürecek.

Geleneksel sporlar ilgi odağı

Festivalin 2. gününde çeşitli ülkelerin geleneksel sporları öne çıktı.

Misafir ülke Arjantin'den gelen pato takımı ile Türkiye'nin kökbörü takımı arasında müsabakalar gerçekleştirildi. İki takım arasındaki pato müsabakasını Arjantinliler, kökbörü maçını ise Türkler kazandı.

Cirit, atlı okçuluk, kökbörü, geleneksel okçuluk, yağlı güreş, mas güreşi, aba güreşi ve pato müsabakaları, ziyaretçilere heyecanlı anlar yaşattı.

Ziyaretçilerin okçuluk merakı

Festivale katılanlar, okçuluk aktivitelerine büyük ilgi gösterdi.

Gerçekleştirilen organizasyonlarda özellikle çocuklar geleneksel oklarla hedef vurmaya çalıştı. Ayrıca güvenlik önlemleri bulunan ve ucu sivri olmayan oklarla temsili savaş yapılması eğlenceli görüntüler oluşturdu.

Atlı etkinliklerde kuyruk

Ziyaretçiler, atlı etkinliklerin olduğu bölümde kuyruklar oluşturdu.

Festivali ziyaret eden vatandaşlar, hem çocuklarını ata bindirme hem de kendileri bu deneyimi yaşama şansı yakaladı.

Festival alanında çocuklar Midilli atlarına binerken, vatandaşlar da profesyoneller eşliğinde at binme fırsatı buldu.

Çocuklar geleneksel oyunlarla tanışıyor

Etnospor Kültür Festivali'nde çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş ve nostaljik çocuk oyunları oynadı.

Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar, topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel oyunlara tanıştı.

Çocuklar ayrıca, ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ile oyunu, ebeveynlerinden izin alarak, tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleme şansı elde etti.

Geleneksel lezzetler beğeni topladı

Etnospor Kültür Festivali'nde 12 dalda yapılan müsabakaların yanı sıra geleneksel lezzetler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festival alanında Türkiye'nin 7 bölgesinden şehirlerin çadırlarında geleneksel lezzetler yer alırken, 16 farklı ülkeden de lezzetler sergilendi.

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna ve Yemen'in geleneksel yemekleri, festivalin Evrensel Tatlar Alanı'nda ziyaretçiler tarafından tadıldı.

Ziyaretçiler, yemek yapımı etkinliklerine katılarak, geleneksel lezzetleri kendi mutfaklarına da kazandırmanın yöntemlerini öğrendi.

Esat Kabaklı'dan müzik şöleni

Organizasyonun ikinci günü Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı'nın verdiği konserle sona erdi.

Festival alanındaki konser sahnesine çıkan Esat Kabaklı, katılımcıların beğeniyle dinlediği türkülerini seslendirdi.

Turhan ile Ersoy Etnospor Kültür Festivali alanını gezdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 4. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

Turan ve Ersoy, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, DEK Başkanvekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ile festival alanında kurulan çadırları gezdi.

Yöresel yiyeceklerden tadan Turan ve Ersoy, geleneksel el sanatları ürünlerini inceledi.

Ardından Bilal Erdoğan'ın kullandığı golf arabası ile atlı gösteri alanına geçen Cahit Turhan ve Mehmet Nuri Ersoy, Arjantin'in geleneksel sporu pato maçını izledi.

