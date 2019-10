.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

İSTANBUL - Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından İstanbul'da düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali'nin kapanış töreni yapıldı.

İstanbul'da dördüncüsü gerçekleştirilen festival, büyük bir spor ve kültür şölenine sahne oldu.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festival, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlendi.

Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyonun kapanış töreni festival alanındaki Han Çadırı'nın önünde yapıldı.

Oktay: Festivalle İstanbul'u turizmin cazip merkezine dönüştürebiliriz

Festivamin kapanış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve DEK Başkanı Bilal Erdoğan yaptı.

Fuat Oktay, festivalde bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Mazlumların lideri Cumhurbaşkanımızla, Kızılcahamam'daydık. Orada program biter bitmez, 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' da denince bunun parçası olmak istedik. Öyle bir dünyadayız ki teknoloji ve dijitalleşme ilerliyor ama burada stantları da gördüğümüzde kendi sporlarımızı ve geleneklerimizi unuttuğumuzu görüyoruz. Dünyadaki milletler aslında kendi arasındaki iletişimi bir şekilde spor ve gelenekleri vasıtasıyla kurmuşlar. Her iki taraf bundan mutluluk duyuyor. Biz bugünle ilgili ve gelecekle ilgili iddialıyız, bu da iddiamızda yalnız olmadığımızın göstergesi. Katar burada, Azerbaycan burada. Arjantin dünyanın diğer tarafından geldi. Çok farklı ülkelerle birlikte artarak devam edecek."

Etnospor Kültür Festivali'nin özgün bir etkinlik olduğunu vurgulayan Oktay, "Dünya medeniyetlerinin başkenti İstanbul'u bu anlamda turizmin cazip merkezine bu festivalle dönüştürebiliriz. Bunu görmek, yaşamak için dünyanın farklı ülkelerinden insanların buraya geleceklerine yürekten inanıyorum. Burada birlik, beraberlik ve kardeşliğin tadını alacaklar. Çocukların, yaşlıların, gençlerin unutulmadığı sporların geleneksel anlamda canlandığı bir ortam burası." değerlendirmesinde bulundu.



Atatürk Havalimanı'nda Millet Bahçesi yapacaklarını hatırlatan Oktay, "Cumhurbaşkanımız da ifade etti, burası birçok etkinliğe, fuara ev sahipliği yapacak bir merkez de olacak. Yeni yaşadığımız bir deprem var. Orada da ciddi bir fonksiyonu üstlenecek bir merkez burası. Burası, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çok amaçlı tasarlanacak bir merkez olacak. Sonraki yıllarda bu zenginlikle bu festival çok daha gelişmiş, çok daha fazla ülkenin katılımıyla yapılacaktır." şeklinde konuştu.

Erdoğan: Kültürümüze sahip çıkmak zorundayız

Bilal Erdoğan ise 4. Etnospor Kültür Festivali'ni başarılı bir şekilde kapattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün yeni bir mekandayız. 2 yıl ekim ayının başında bu etkinliği burada yapıyor olacağız. Atatürk Havalimanı'nda yapmamızın temel sebebi, burada inşa edilecek, hayata geçecek olan Millet Bahçesi'nin içinde geleneksel sporları ve kültürümüzü yaşatacağımız bir alanın olmasını arzu edişimizdir. Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, ilgililere burası planlanırken, bu vesileyle böyle bir alanın korumasını rica ediyoruz. Hakikaten yüzbinlerce İstanbullunun gözlerinde ışıltı vardı. Anneler, babalar, dedeler, nineler, 'Ne iyi ettiniz de yaptınız.' dediler."

Şehirlerde kültürün yaşatılmasının zor olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Şehirlerde böyle merkezi alanlarda geleneksel sporlar ve kültürümüzü yaşatmalıyız. Kimliksiz, soysuz bir millet olmak istemiyorsak kültürümüze sahip çıkmak zorundayız. İddialı olmak böyle mümkün olur. Kültürümüzü yitirirsek, iddiamız artık bizim olmaktan çıkmış demektir. Bu yoldan dönenin kaşığı kırılsın, diyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri Fuat Oktay, Bilal Erdoğan, Hakan Kazancı, Haydar Ali Yıldız ve sponsor temsilcileri tarafından verildi.

AA Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan, kuşak güreşinde küçük erkekler ve orta boy erkekler kategorisinde dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Anadolu Ajansına ödül

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Anadolu Ajansına ödül verildi.

Kapanış töreninde festivale katkıda bulunan kurum ve kuruluş ile sponsorlara da ödül takdim edildi.

Organizasyonun global iletişim ortağı olan AA'nın plaketini Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan, DEK Başkanı Bilal Erdoğan'ın elinden aldı.

Ödüller

4. Etnospor Kültür Festivali'nde dallara göre dereceye giren sporcular şöyle:

2. Görme Engelliler Türkiye Mangala Şampiyonası: 1- Abdullah Çağlak, 2- Mustafa Akçakaya, 3- Harun Yılmaz

Hedef okçuluk

Büyük erkekler: 1- Muhammed Ali Temel, 2- Yusuf Güzgün, 3- Bayram Koçak

Büyük kadınlar: 1- Nesrin Takcı Yassı, 2- Ahu Eker, 3- Şahika Tetik

Karma minik: 1- Zeynep Rana Vatan, 2- İsmail Kahraman, 3- Eyüp Ahmet Zeylan

Engelliler: 1- Cemil Yılmazlı, 2- Halis Ardıç, 3- Başaran Sağlam

Kuşak güreşi

Kadınlar: 1- Nurbanu Özcan, 2- Damla Ekinci, 3- Semiha Bostancı

Baş erkekler: 1- Oğuzhan Bozkurt, 2- Osman Tenk, 3- Muhammed Demirci

Orta boy erkekler: 1- Tanju Keklik, 2- Harun Bağcı, 3- Ayhan Arıca

Küçük erkekler: 1- Bedirhan Kartal, 2- Muharrem Ertüm, 3- Resun Taştan

Kapışmalı aba güreşi:

Baş: 1- Mahmut Çayırcı, 2- Enes Kargı, 3- Ali Taşboru

Başaltı: 1- Fatih Önalan, 2- Muhammed Yalçın, 3- Esat Ardıç

Aşırtmalı aba güreşi:

Baş: 1- Erol Öztürk, 2- İbrahim Kadir Kılçık, 3- Zekeriye Saltan

Şalvar güreşi:

Baş: 1- Hüseyin Kalaycı, 2- Behlül Gedik, 3- Sabit Yetkin

Başaltı: 1- Beytullah Kılıç, 2- Tayfun Alkız, 3- Tayfun Ardıç

Büyük orta: 1- Musa Ayar, 2- Ahmet Kara, 3- Fatih Başel

Yağlı güreş:

Başaltı: 1- Metin Alpaslan Temizce, 2- Müren Mutlu, 3- Barış Bayav, Samet Uman

Büyük orta: 1- Enes Kesler, 2- Oğuzhan Tekmen, 3- Serkan Çavuşoğlu, Temel Altıntaş

Küçük orta: 1- Yıldıray Pala, 2- Tuğrul Menemenci, 3- Furkan Has, Emircan Gürbüz

Deste: 1- Yengin Atar, 2- Murat Gonca, 3- Alaaddin Pala, Ali Osman Güngördü

Ayak: 1- Doğukan Toprak, 2- Emirhan Taş, 3- Batuhan Bardak, Demir Alkuş

Tozkoparan: 1- Arda Avcuoğlu, 2- Alparslan Daş, 3- Engin Yıldız, Umut Dinçer

Teşvik bir: 1- Emirhan Giral, 3- Engin Aktaş, 3- Berat Duran, Doğan Beyazıt

Teşvik iki: 1- Oğulcan Yurdakul, 2- Enes Kazım Alkan, 3- Yusuf Yılmaz, Arda Gezer

Minik: 1-Özgür Arslan, 2- Berkay Gürbüz, 3- Serkan Tarım, Yetiş Yalçın Kaya