4 aylık eşini boğduğu iddia edilen koca tutuklandı OSMANİYE - Osmaniye'de tartıştığı 4 aylık karısını boğarak öldürdüğü, daha sonra amcasına giderek olayı itiraf ettiği ileri sürülen kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İddiaya göre, Düziçi ilçesinde 4 ay önce Serpil S. ile evlenen Ali Osman S., am